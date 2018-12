Moda contundente

¿Cuál es la historia de la marca y por qué ese nombre?

“Perdona Bonita_Creative” surge de la mente inquieta y diferente de una leonesa afincada en La Coruña, Heliana Martínez. Dejé mi trabajo y aposté por dar un cambio a mi vida laboral. Decidí retomar mi hobby y hacer de él mi marca, mi empresa “Perdona Bonita_Creative”. El nombre de la firma viene de la frase “perdona bonita, pero no”, la cual digo a mi sobrina Lucía desde que era un bebé.

¿Cuál es la filosofía de la marca detrás de cada pieza?

Soy la propietaria de la marca y diseñadora de cada uno de los diseños: collares, colgantes, anillos, pendientes y pulseras. Cada uno de ellos hechos con un toque diferenciador, “contundente” que hace que en cuanto se ve una pieza mía, se identifique como “Perdona Bonita_Creative”. La filosofia de la marca es hacer piezas únicas, singulares y con mucha personalidad, piezas que visten solas.

Al hablar de tendencias solemos centrarnos sobre todo en la ropa. ¿Cómo funcionan las tendencias en joyas?

La singularidad artística y creativa de cada una de las piezas refleja el estilo personal de la marca, el cual está por encima de las modas o las tendencias. “Perdona Bonita_Creative” tiene su propia moda, su propia tendencia.

¿Pero son tan cambiantes como las tendencias en ropa?

Ahora está de moda la bisutería minimalista, la cual desde mi punto de vista carece de personalidad. Me imagino que al igual que en lo textil, la moda la marcan las grandes marcas.

¿Contáis con un cliente ya definido? ¿Cuál es el estilo de la gente que compra vuestras joyas?

Uno de los problemas con los que me encontré es que evidentemente no todas las mujeres se atreven con mis diseños, como dije antes son “contundentes”. En un principio me preocupó, pero a día de hoy tengo muy claro quién es mi cliente. Es aquella mujer con un look clásico que quiere dar un toque de color y de exclusividad a su outfit, es aquella mujer a la que le gusta provocar con su look, aquella mujer que le da más importancia a los compelementos que a la ropa y, por supuesto, mi cliente también es ese hombre a quien le gusta presumir de su mujer. Mi cliente, al igual que yo, no se deja influenciar por los diseños en serie, por los uniformes y por los malos materiales.

En nuestros looks diarios o especiales, ¿damos a las joyas la importancia que se merecen?

Sí. Las joyas siempre van a marcar la diferencia de un look, marcan tu personalidad, tu estilo. Un mismo look puede ser totalmente diferente con los complementos que tú le pongas.

Si tuvieses que aconsejar a un cliente para comprarse una sola joya, ¿cuál sería?

Para mí, los pendientes son el complemento perfecto. Puedes ir con un look clásico o de oficina, te colocas unos pendientes llamativos y todo cambia.

A la hora de diseñar, ¿De dónde surge la temática para cada colección?

Perdona Bonita_Creative no hace colecciones. Cada diseño al ser único ya es en sí mismo una colección.

En cualquier caso, ¿cuáles son los pasos para trasladar una idea creativa a una joya?

Hay veces que los dibujo y luego les doy forma y vida con los materiales que utilizo, cordón de paracord, alambres, cerámica, piedras semipreciosas... Otras veces simplemente van surgiendo de mi cabeza loca combinando los diferentes materiales y piedras.

¿Cómo ha sido el proceso de crear una marca propia con una identidad tan marcada?

Siempre me ha gustado ir un poco contracorriente. Tengo una personalidad fuerte y creo que eso lo plasmo en cada uno de mis diseños.

Como emprendedora creativa, ¿es fácil hacerse un hueco hoy en día?

Es complicado porque hay mucha competencia y porque si te quieres diferenciar del resto tienes que arriesgar y apostar por lo tuyo.

¿Por dónde crees que pasa el futuro de la bisutería dentro del mundo de la moda?

Ahoramismo tiene un hueco dentro de la moda, porque así lo ha querido la sociedad, no sólo en las mujeres sino también en los hombres. Ahora cada vez son más los hombres que llevan complementos bien sean pulseras, anillos o incluso collares.