La ourensana Miss Isabelita: de la calle a Instagram

¿Cómo empezó todo? ¿Cómo Isabel Rodríguez se convirtió en Miss Isabelita?

Esta aventura empezó hace cinco años gracias a una amiga mía. Entonces, estaba montando una marca de ropa llamada La Pantera Lola y me ofreció ser modelo para sus fotos. Ella siempre me animó a que luchara por mi sueño, que era la moda, y así fue cómo nació mi perfil de Instagram.

Tus perfiles en las redes sociales están dedicados a lifestyle y moda, acompañados siempre con una actitud muy positiva. ¿Cuál es tu filosofía en general?

Pues me encanta la vida, darle a la moda mi toque único y auténtico y, sobre todo, quiero que la gente al ver mi perfil de Instagram entienda que aceptarse a uno mismo es un buen camino para ser más feliz.

Cuentas ya con casi 40 mil seguidores. ¿Cuáles eran las expectativas iniciales y en qué punto se encuentran?

Pues empecé entendiéndolo como una manera de aportarle al mundo mi pequeña visión de la moda y nunca pensé llegar a donde estoy hoy gracias a todos y cada uno de mis seguidores. Mis expectativas son seguir creciendo y así aumentar mi familia de instagram.

Las redes sociales han aumentado el interés de la población y de la gente de la calle por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de él hoy en día? ¿Hay mucha competencia?

Sí que ha aumentado mucho el interés de la población por la moda ya que antes no se tenían tan a mano los blogs y demás. Lo que hizo Instagram fue ponérnoslo todo en la mano. En cuanto a la competencia, yo no le llamaría así puesto que cada una tiene su perfil definido ya que cada una tenemos un estilo propio.

¿Cuál es la clave para que nos enganche el estilo de alguien a quien no conocemos personalmente? Me refiero al tirón que hoy tenéis las influencers sobre gente anónima.

Pues yo creo que se basa mucho en lo que la gente ve en las fotos, en tu actitud, en tu visión de la vida, en los lugares que visitas y sobre todo en la ropa que tú llevas, cómo la combinas, cómo defiendes los outfit.

Desde que empezaste hace cinco años, tus redes no han hecho más que crecer. ¿Qué supone para tu día a día haberte convertido en influencer?

Pues es muy gratificante ver cómo la gente te muestra su cariño día a día, su preocupación y su apoyo constante. He de decir también que hay críticas pero gracias a ellas me he superado día a día y he crecido como persona y ante las adversidades.

Al igual que la gente utiliza vuestros perfiles para inspirarse a la hora de vestir, tú también te fijarás en el estilo de alguien. ¿quiénes son tus referentes en moda?

Hay muchas bloggers internacionales como Sincerely Jules o Mikutas, entre otras. Ellas me inspiran pero también lo hacen personas del día a día como por ejemplo Rocío Osorno o Mery Turiel.

Con estos referentes, ¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué te inspira a la hora de crear tus looks de diario?

Mi estilo es muy personal, me encantan las prendas básicas combinadas con otras un poco más llamativas pero siempre dándoles un toque único y, si puede tener brilli brilli, mejor.

¿Hasta qué punto es importante seguir las tendencias par que tus redes triunfen y convertirte en influencer?

Es importante seguirlas, pero siempre y cuando no te anulen y muestren tu personalidad. Es decir, si algo no me favorece, aunque se lleve, yo no me lo pongo.

¿Qué consejo de estilo darías a cualquier persona para acertar siempre?

Acudir siempre a lo básico porque en la sencillez está el buen gusto.

¿Qué crees que tiene Ourense para ser una ciudad en la que la moda está tan arraigada?

Pues como ya se sabe Ourense es la cuna de grandes diseñadores, unos muy conocidos y otros menos conocidos pero que también son increíbles.