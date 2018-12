Raquel Saínza habla de moda

¿Como nació tu relación con la moda?

Yo creo que desde pequeñita. Me acuerdo de cuando aún no elegía mi ropa con lo que más disfrutaba era vistiendo y desvistiendo a mis barbies. Tenía todos los trapitos que podía y encima tenía la suerte de que mi madre cosía, así que muchas veces de los retales aprovechábamos y hacíamos un vestido para la barbie, unos pantalones, un conjunto... Era maravilloso y lo disfrutaba muchísimo. De hecho mi barbie favorita era la diseñadora, por supuesto. Creo que es el recuerdo más temprano que tengo de mi relación con la moda. Una vez llegó la época de insituto mis regalos favoritos era que me regalasen ropa, complementos y demás y ahora me encanta experimentar y jugar con las tendencias, con lo que me queda bien y con lo que me apetece ponerme.

Echando la vista atrás, ¿como recuerdas tus inicios? ¿Cuál era tu meta cuando comenzaste a mostrar tus estilismos y en qué punto se encuentra?

La verdad es que ahora lo pienso y hace un montón. Si no me equivoco abrí mi blog en 2011, estaba en tercero de carrera y llevaba un tiempo siguiendo blogs de moda. Al principio eran blogs donde se hablaba de tendencias, se comentaba qué se llevaba, qué no y demás. Empezó siendo una guía de lo que yo consideraba que eran las tendencias del momento, cómo adaptarlas a los bolsillos más bajos. Eso siempre lo mantuve porque es algo así como mi filosofía, no soy una persona que vaya a grandes marcas, sino que con un presupuesto aceptablemente bajo-medio pueda tener mucha ropa bonita, práctica o básica. Con los meses el blog fue evolucionando con el boom de los egoblogs y decidí dar un paso más y enseñar yo misma cómo ponía esas tendencias.

Hace un tiempo que lo compaginas con Youtube. ¿qué te aporta este canal?

El canal nació hace tres años y fue una apuesta de mi pareja, que trabaja en audiovisual, y mía por hacer fuera del trabajo lo que hacemos normalmente que es editar vídeos, jugar con la imagen y con el sonido y, sobre todo, hablar, porque yo hablo por los codos, soy una falabarato y la verdad es que el blog al final se me quedaba un poco corto. Ya llevaba algo de tiempo en alza y yo era muy consumidora de vídeos, seguía a muchísimas youtubers de moda y belleza y pensé ¿por qué no? Así fue como me animé. Creo que lo que lo que aporta es la naturalidad y la soltura con la que le hablo a la gente. Porque al final el blog eran unas líneas que se me quedaban un poco cortas y aquí doy rienda suelta a todo lo que quiero decir, la gente me ve más como soy, lo que gesticulo, las bromas que hago, cómo digo las cosas. Creo que es mucho más cercano y que a la gente le gusta mucho porque lo que creció para mí fue un premio, es un regalo que toda esa gente vea mis vídeos.

Parece que hoy en día toda la moda se encuentra en Instagram, ¿por qué?

Considero que no sólo la moda, sino que hay mucha tendencia en diferentes aspectos como decoración, estilo de vida o belleza. Es una red social que se ha instalado muy bien en todo tipo de personas, es de fácil consumo, rápida y creo que por eso gusta. Las marcas y denominados influencers la usan y hacen bien porque está teniendo mucho éxito.

¿Como definirías tu estilo?

Me costaría mucho porque ni yo misma lo tengo muy claro. Me gusta adaptar las tendencias a cómo soy yo, es raro que me ponga algo que no me guste simplemente porque es moda. Últimamente me dicen que tengo un estilo bastante elegante porque suelo llevar mucha americana y un estilo más formal, pero cualquier día me puedes ver en zapatillas. Creo que soy un poco camaleónica. Intento que los básicos nunca falten en mi look. El blog se llama “Siempre unos zapatos negros” porque la idea es que si tú no sabes qué ponerte para ir a cualquier sitio, unos zapatos negros nunca te van a fallar.

Como periodista, ¿como ves la comunicación sobre moda?

Eso daría para hablar muchísimo pero básicamente me centraría en dos cosas. Lo primero es que nos permitía a conocer qué se llevaba en las grandes pasarelas cuando no había internet. Es una labor muy importante que se debe seguir haciendo, sobre todo con formación. Porque al final el periodismo de moda es como cualquier otro, necesita unos estudios y una especialización. En este caso, puede que yo tenga una ligera ventaja con respecto a otras bloggers porque al estudiar periodismo puedo adaptar un poco la manera de hablar y escribir, pero tengo que seguir avanzando.

¿Hasta qué punto es importante seguir las tendencias?

Entiendo que si sigues una tendencia de una temporada, como la gente está acostumbrada a verla, es una forma de que se fijen en ti y cojan tu idea. Eso sí, no es para nada obligatorio. Hay muchísimas bloggers maravillosas con miles de seguidores precisamente por tener su propio estilo. Al final se trata de sentirse cómodo con uno mismo.