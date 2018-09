Tracyanne & Danny: canciones brillantes para superar un duelo

La amistad siempre ha sido la primera piedra con la que empezar a edificar una banda: unos amigos y amigas en un local de ensayo se divierten y juegan con melodías y letras, hasta convertirlas en canciones y, si la cosa sigue por buen camino, discos, giras.… Camera Obscura siempre había sido eso, una banda de colegas construyendo himnos al más puro estilo escocés. La pareja que formaba Tracy Campbell y Carey Lander nos regaló auténticas joyas, como “Let’s Get Out of This Country”, que recomiendo fervientemente a cualquier amante del género, y otros cuatro discos notables altos, de una personalidad apabullante.

La banda paró en seco cuando la tragedia del fallecimiento de Carey, debido a un cáncer, sumió al resto del grupo en un tristeza negra y dolorosa que les hizo imposible seguir hacia adelante sin ella. Sobre todo a Tracy Campbell, que durante los últimos años parecía no recuperarse de la pérdida de su mejor amiga.

Camera Obscura no volvió, y no sabemos si lo hará. Pero ahora, Tracy parece haber encontrado algo de luz para seguir haciendo música. Este año hemos vuelto a tener noticias sobre ella, junto a un nuevo compañero de aventuras, Danny Coughlan, que venía lanzando música bajo el nombre de Crybaby. Ellos son Tracyanne & Danny.

Su primera referencia ha salido el pasado mayo con el sello de Mac McCaughan Merge Records, primera casa de Arcade Fire, producido por el gran Edwyn Collins, y con la colaboración de lujo de Sean Red, de Dexys Midnight Runner. El disco sigue la estela de ese pop retro, elegante y ejecutado de una manera excelente, limpia y directa, a la que Tracy nos tenía acostumbrados y a la que se suma un Danny que recuerda al primer Richard Hawley.

Canciones como “Home&Dry” o “Jacqueline” confirman la química que artísticamente hay entre ambos y sirven como homenaje para la amiga perdida que tanto dolor dejó con su ausencia, proporcional al amor que todos sus compañeros sentían por ella. Un nuevo comienzo para una Tracy que parece haberse aferrado con soltura, y que nos ha regalado unos de los discos del año, lleno de melodías dedicadas a quien tuvo que irse demasiado pronto.