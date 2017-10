Los vigueses Stoned At Pompeii debutan con el Álbum “Ancroidal”

"Life is My Name” es la intensa y pegadiza canción, anticipo de su primer álbum “Ancroidal” (Warner Music Spain, 2017) que sirve de debut para los vigueses Stoned At Pompeii.

El videoclip se grabó en el IFEVI de Vigo por Deica Audiovisual, joven y prometedora productora. Un tema que habla del ser humano y de la vida como entidad propia.

Stoned At Pompeii nace en el momento en el que cuatro consolidados músicos de la escena musical de Vigo deciden juntarse para fundir sus variadas influencias y sus diferentes personalidades en un intento de satisfacer sus necesidades artísticas y su ambiciosa visión de la música.

Tomando el nombre de la conocidísima película/documental/álbum de Pink Floyd, ‘Live At Pompeii’ -grabado en 1971- y del mismo modo que la mastodóntica y legendaria banda británica, Stoned At Pompeii, desde la modestia gallega, intenta explorar las diferentes variantes musicales, sin marcarse barreras, jugando con la ambigüedad de diversos estilos dentro del Rock: La experimentación de Pink Floyd, la potencia de Metallica, la épica de Muse y la sonoridad de Ghost están presentes en su música.

Durante el 2013 Stoned At Pompeii fueron Nº1 en Myspace España y en Nº3 en Myspace U.K. con su single “Heels Are Made to Be Broken”, esto les dio pie para realizar una gira por Inglaterra que recibió una gran acogida. Posteriormente realizaron una exitosa campaña de crowdfunding donde prácticamente se dobló la cantidad requerida, al mismo tiempo fueron seleccionados directamente por el jurado de Hard Rock Cafe USA para la final del prestigioso concurso internacional Hard Rock Rising Madrid a principios de 2017. Estos son algunos de los hitos de la banda previos a la salida de su debut discográfico.

Y por fin, tras 4 años dando concienzuda forma a sus composiciones, ha visto la luz “Ancroidal” (20 de Octubre de 2017), un disco conceptual sobre la evolución y existencia del ser humano.

Masterizado por el prestigioso ingeniero Mike Kalajian (Machine Head, Mastodon, Giraffe Tongue Orchestra) en los estudios Rogue Planet Mastering de Nueva York.

El grupo ya ha iniciado una gira que le llevará por todo el país.