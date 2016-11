El ajedrez sigue de moda en Ourense

El ajedrez sigue siendo un deporte con tradición en Ourense. Buena muestra de ello es que el pasado fin de semana se reunieron en Expourense aproximadamente 300 jóvenes ajedrecistas, en una nueva edición del Festival para a Xuventude 2016.



La novena edición de este multitudinario torneo puso en competición a jugadores llegados de toda Galicia, aunque también de Castilla y León y Portugal, divididos en las habituales categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 18.



Una competición que tuvo como ganador en la categoría reservada a los deportistas de mayor edad, la sub 18, a Alejandro Fernández, del Chantada, con Alfonso González en la segunda posición (Padrón) y el jugador del Casa da Xuventude de Ourense, Miguel Puga, en la tercera plaza.



Un escalón por debajo, en la categoría sub 14, el mejor fue el ourensano Martín González, del Xadrez Ourense mientras que la segunda posición fue a parar al ajedrecista de Mos, Antonio Álvarez y la tercera a David Seoane, participante bajo los colores del Círculo Ferrolán.



En la modalidad sub 12 el dominio de la competición fue ourensano. César Pérez, del Casa da Xuventude fue el mejor. Tras él, el luso Miguel Cisneiro llegado desde Oporto y Marcos Vázquez, del Xadrez Ourense.

En sub 10, Benjamín Diéguez, del Benchosey de Pereiro de Aguiar, fue el mejor de la competición.

Le acompañaron en el podio Iria Rodríguez de Vilagarcía y David Cernadas, del Pobra do Caramiñal.



Por último, entre los benjamines de la competición, los sub 8, victoria para Alejandro Cereijo del Peleteiro, con Daniel Silva, segundo y Heriberto Rubial, del Ponferrada, en la tercera posición de la tabla.