Manuel Domínguez, de debutar en un maratón a competir en un ultraman

Si le preguntas a un ourensano de a pie, de los de carrerita o gimnasio tres veces por semana si participarían en una competición en la que se hacen 10 kilómetros a nado, 420 en bicicleta y 84 corriendo, te dirían que no de forma rotunda.

Sin embargo, Manuel Domínguez, dijo sí y no contento con ello logró la segunda posición de esa prueba el Ultraman de Benicassim.

En total 27 horas, 14 minutos y 52 segundos para completar una prueba en la "disfruté mucho, muchísimo. La larga distancia es lo mío, ahí es donde me siento cómodo", destaca el corredor ourensano.

Sin embargo, no todo ha sido tan sencillo en el camino para llegar a estas cotas de esfuerzo. "Desde que dejé el fútbol con 18 años, apenas hice deporte. Después de diez años me lancé y ya fue a lo bruto, con la Penedos do Lobo y bueno, el cuerpo te va pidiendo más y mira, hasta hoy". Satisfecho por los logros, Manuel reconoce sincero que "lo mío es correr. Lo otro fue surgiendo. Imagínate, hace tres años no sabía ni nadar, le tengo pánico al mar y a todo eso".

La pregunta del profano en estas lides lleva al topicazo. ¿Es doloroso hacer tantos kilómetros? "¿Qué si duele? Muchísimo. Te duele todo pero aprendes a disfrutar de ello. Suena raro pero forma parte de esto, pruébalo", destaca entre risas.

Sobre la carrera, todo alegrías y un poco de nervios. "Salí sin presión, mi objetivo era acabar. Después de las tres horas y media de natación, con el respeto que me da, sabía que si no me pasaba nada raro iba a terminar", confirma seguro.

Pero como en todas las competiciones, siempre suceden imprevistos que obligan a agudizar el ingenio. "Cuando llevaba ocho horas de bici, me quedé sin batería en el GPS. Ahí es donde tengo que agradecerle a mi equipo lo que conseguimos, pon eso eh", insistió.

Manuel se refiere al trabajo realizado durante la carrera por Artur, Carlos, Diego y María. "Ellos me avituallaron, me dieron indicaciones del camino, me animaron. Yo puse de mi parte, pero este resultado no sería posible sin su trabajo. Somos un equipo y el segundo lugar es de todos".

Al final, un segundo lugar que sabe a triunfo. "Cuando me puse líder de la prueba en la etapa de bici fue el algo genial y entrar con el vencedor en la meta después de las dos maratones al día siguiente, indescriptible. No te engaño si te digo que fueron probablemente los días más felices de mi vida. Estuvo genial estar en el podio en la segunda posición de la clasificación".

Y como no, toca pensar en la siguiente aventura. Sonriente, como un niño pensando en un regalo, Manuel afirma que "algo tengo ya en la mente. Siempre tiene que haber un proyecto a largo plazo para entrenar y motivarme. Sí está confirmado que repetiré algún ultraman de estos, me han enganchado, pero creo que todavía no me he decidido por otra prueba en concreto. Hay algo pero...bueno ya se verá".