A tan solo 100 metros de la gloria

Tienen experiencia en el mundo de las carreras de obstáculos. Mucha. Recientemente participaban en el Mundial en tierras canadienses. Ahora tocaba el Europeo. Pusieron rumbo a Dinamarca. Carmen Cid, "Witch" (1976) y su marido Fran Formoso confiaban en sus posibilidades. Él, en su caso, con objetivos más modestos por unas molestias en la rodilla. Daba igual, la experiencia había que vivirla.

Pero no fue el mejor fin de semana posible. La dureza marcó la competición. Y aún así la gloria estuvo cerca. Witch dominó su carrera individual, dentro de su franja de edad. Apretó el paso y fue superando obstáculos para meter tierra de por medio con sus rivales.

"Hice una carrera estupenda. Iba primera, encontrándome muy bien durante 14 kilómetros y a distancia de otras atletas. Pasando obstáculos con los que el año pasado no pude... Entré a los últimos 400 metros, sobre una pista de atletismo, pensando en que iba a ser campeona de Europa", recuerda la deportista ourensana.

Pero cuando todo parecía favorable, la exigencia se hizo notar. "Me quedé a 100 metros, a dos obstáculos de conseguirlo. El anterior ya me había costado mucho. El tiempo de corte para entrar en meta era de cinco horas. Una vez superado, ya no podías terminar. Y no pude pasar esa barrera. Dos chicas me cogieron y las tres intentamos pasar el obstáculo. Nos ayudábamos y animábamos, pero solo una fue capaz de pasarlo cuando faltaban 20 minutos para el final. Fue la ganadora. Las otras nos quedamos con la miel en los labios. Mucho dolor de corazón", recuerda Witch.

En su franja de edad, Fran corrió peor fortuna. Los problemas físicos se cruzaron en su camino. El menisco dijo basta y solo pudo hacer el primer tramo del circuito.

Y es que Dinamarca no dejó prisioneros. Un Europeo marcado por la dureza. Demasiada incluso. "Esta competición es el resumen de todas las carreras de Europa, con obstáculos cedidos por las diferentes pruebas. Tu normalmente te encuentras uno o dos de los más duros en cada competición, pero aquí en Dinamarca lo eran todos. En el primer día , en la carrera corta, solo acabaron un 3% de los participantes. Pero por las críticas y quejas, la organización tomó cartas en el asunto", recuerda Witch.

Tampoco al día siguiente, en la prueba por equipos hubo fortuna. Fue una experiencia extrema cerrada con sabor agridulce.

Pero en este mundo las revanchas llegan rápido. Y tanto Witch como Fran (que ya piensa en recuperarse a tiempo) están con la mente puesta en el Mundial de Londres que se disputará en octubre, con ganas de sacarse esta espinita y deseando volver a terminar y, por qué no, volver a colgarse una medalla. Por ganas, no va a ser.