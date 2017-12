Toca mover pieza en Esgos

Los deportistas más jóvenes serán protagonistas el sábado en el Centro Cultural Parada Justel. El recinto de Esgos acogerá el Torneo de Nadal Ben-Cho-Shey/La Región, un campeonato de ajedrez destinado a las categorías sub 8, sub 10 y sub 12.

El Club Xadrez Ben-Cho-Shey organiza un torneo que arranca a las 17:00 horas, con Carlos Godoy Rodríguez como director y Andrés Ibarra Martín como árbitro principal. El sistema de juego es suizo a 5 rondas con programa informático Swiss-Manager, y con ritmo de juego 10 minutos finish. La Región y +Deporte serán colaboradores del evento.

El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta hoy. Los interesados en participar pueden reservar plaza en el correo electrónico benchoshey@hotmail.com o en el teléfono 657 645 380, indicando nombre completo, club de pertenencia y categoría. El límite de plazas es 100, por riguroso orden de inscripción.

Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías (sub 8, 10 y 12), así como para la primera clasificada entre las féminas.

Además, habrá trofeos conmemorativos para todos los inscritos y se sortearán regalos entre los participantes en el torneo.

Más de dos horas de actividad

La actividad del sábado tendrá una duración superior a las dos horas. Arranca a las 17:00 horas, con la disputa de la primera ronda. A las 18:15, al término de la tercera ronda, habrá chocolate caliente y bica para todos, y a las 19,20 horas comenzará la entrega de trofeos.