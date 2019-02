Los camioneros que aparquen en Verín podrán ser multados

La Corporación municipal de Verín dará luz verde en la semana entrante a la modificación de la ordenanza -aprobada ya inicialmente y expuesta al público- que regula la circulación en la villa y que incluirá una nueva disposición: la prohibición, tanto de día como de noche, a vehículos especiales y camiones de más de 3.500 kilogramos de estacionar en el casco urbano. Tampoco podrán hacerlo las cisternas y toda clase de vehículos que contengan mercancías peligrosas o inflamables, caravanas, autobuses, articulados, los que sean para ferias o circos, tractores agrícolas y toda aquella maquinaria agrícola o de obras o servicios. La ordenanza también prohibirá el estacionamiento a carros de tracción animal.

El Concello cifra en un centenar el número de transportistas que hay en la villa de Verín y que hasta hace poco ocupaban la vía pública, tanto en la carretera de Laza o la de Castilla, como en el camino de Portugal, ocasionando problemas de visibilidad y seguridad. Por este motivo, el gobierno local habilitó en los últimos meses un aparcamiento exclusivo para camiones, con 62 plazas. "Ao mesmo tempo fixemos unha ordenanza para evitar que os camións podan aparcar nas vías públicas", matizó Seoane. "A novidade é que este documento se aprobará, definitivamente, no vindeiro pleno. Ata o momento, alguén que aparcaba na rúa co seu camión, pois non se lle podía facer nada. Deste xeito, calquera que o deixe na rúa, sempre que non sexa na súa casa ou garaxe privado, poderá ser sancionado", añadió el regidor verinés. Sobre la cuantía de estas multas, Seoane precisó que se establecerán próximamente.

Ampliación del párking

Otra de las novedades que adelantó el regidor de Verín es que el gobierno local prevé ampliar el parking exclusivo para camiones con 25 plazas más, algo que ya se está estudiando desde el Consistorio. El alcalde calificó este espacio de "exitoso" ya que es gratuíto y cómodo. "Os transportistas teñen un mando, a súa propia plaza e gardan alí o seu camión", puntualizó Seoane. "Ao principio estaban un pouco reacios, pero agora, vendo que funciona estupendamente, todo o mundo quere empregalo. Con 20 ou 25 plazas máis penso que cumpliríamos todas as necesidades", añadió.

La situación en el resto de villas

En Xinzo, tal y como explicó el responsable de Urbanismo, Ricardo Sieiro, ya existe una prohibición expresa para que los camiones de más de 3.500 kilos aparquen en el centro de la villa, aunque no se han visto obligados a multar. "No descartamos la idea de hacer un aparcamiento para camiones, si realmente hay demanda", adelantó el edil. La futura circunvalación de Xinzo buscará limitar el tráfico pesado en la villa. Por otra parte, en O Barco está prohibido circular por el casco urbano, pero el incumplimiento de algunos conductores, ha originado la decisión de construir una circunvalación entre la Nacional 536 y la Nacional 120, que ha sido licitada hace algo menos de un mes.

Por otro lado, a Celanova pueden pasar camiones de hasta 5.500 kilogramos y, a partir de ese peso, deben hacerlo con autorización. En la villa alaricana no hay problemas con los camiones ya que hay viales -A52, N525- que, de manera natural, evitan el tráfico pesado por el casco urbano. En la zona histórica se tienen que adaptar las calles si es necesario introducir camiones por alguna obra puntual. En Ribadavia el tránsito de camiones no causa grandes contratiempos, sí la llegada de autobuses con turistas, para lo que se quiere habilitar una parada específica.