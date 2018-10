Verín aprobará su presupuesto a dos meses de acabar el 2018

Verín cerrará el próximo viernes, en uno de los plenos que más extenso se presume por su orden del día, los presupuestos para el ejercicio ya en curso del 2018, cuando también están muy avanzados los del 2019, según fuentes municipales. La cifra global de los números locales rondará los 10,8 millones de euros, y un ejercicio más, el personal supondrá una de las partidas más cuantiosas. Será muy cercana al 40 % del presupuesto total -más de 4 millones de euros- montante que ha visto incrementada su dotación tras la revisión al alza provocada por la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Policía Local.

En el capítulo de inversiones, la cifra que las soporta rondará los 1,4 millones de euros, 400.000 contemplados para respaldar la contratación del personal fruto del convenio con el Inem y por el que se colocaron a una treintena de desempleados que llevaron a cabo gran parte de las obras menores en el municipio.

Con esta partida, se sufragarán también algunas de las ejecuciones todavía pendientes, y que serán realizadas antes de que concluya el ejercicio. Entre las más relevantes, figuran la construcción de las aceras y pavimentación en la carretera de Vilela, el ajardinamiento de la avenida de Castilla y entorno de la rúa San Félix, y la adquisición del mobiliario para la puesta en marcha del centro de día.

Para satisfacer las anteriores aportaciones de las arcas municipales, el Concello de Verín prevé unos ingresos por diferentes conceptos de 9.852.568 euros. De ellos, 3.820.720 se recaudarán por el cobro de los impuestos directos, con preferencia, el de IBI y el impuesto de vehículos de tracción motora. Por tasas (basura, etc.), las arcas locales ingresarán 2.003.574 euros y las transferencias corrientes -aquellos importes enviados desde las administraciones estatal y autonómica- suman una cifra de 3.897.948 euros.

Los jóvenes, protagonistas

Una de las novedades que incluyen las cuentas del 2018, y que todavía no ha echado a andar, será la puesta en marcha del anunciado Consello Municipal da Mocidade de Verín, para el que se destinarán, inicialmente 5.000 euros, dedicados a la formación. Será su creación uno de los puntos destacados del pleno del próximo viernes, haciendo realidad una de las propuestas estrella del Bloque Nacionalista Galego.

Su normativa regulará el funcionamiento interno del nuevo órgano rector, "no que terán, como non pode ser doutro xeito, unha importancia capital os xóvenes do noso concello. Contará cunha asemblea xeral, unha secretaría e unhas comisións de traballo a determinar, e terá carácter consultivo para todas as decisións deste grupo de goberno en materia de potenciación de programas de asentamento xuvenil e xeración de oportunidades para os nosos mozos", apuntó Diego Lourenzo, teniente de alcalde del Concello y responsable de las cuentas municipales.

Menos créditos

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, destaca en la memoria que presentará al pleno del próximo viernes la importante reducción de la dependencia bancaria para financiar inversiones de la institución que preside. Según sus estimaciones, ha caído un 35 por ciento con respecto al año 2015, último de los ejercicios del anterior Ejecutivo. En los presupuestos de este 2018, se contempla una cantidad de financiación externa de 520.000 euros, que no ha sido solicitada, inferior a la que contemplaba en el 2015 el gobierno de Juan Manuel Jiménez Morán, fijada en 700.000 euros.