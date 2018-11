Cea se apunta a la tradición japonesa del "Baño de bosque”

Conocer más de cerca el entorno que nos rodea y saber cómo aprovechar los recursos del medio rural son algunas de las premisas que tuvieron en cuenta en el CEIP Virxe da Saleta, de San Cristovo de Cea, a la hora de poner en marcha el proyecto transversal que guiará parte de las actividades de este curso escolar. "O noso, amamos o que coñecemos" es una iniciativa que procura que los más pequeños conozcan la realidad que los rodea y que aprendan a respetarlo y, al mismo tiempo, aporta un valor añadido al medio rural.

La primera iniciativa incluida dentro de este programa fue una expedición, conocida con el nombre de "Baño de bosque", y que proviene de una tradición japonesa llamada Shinrin-yoku. Su significado invita a conocer el paso de las estaciones a través de los colores y texturas del bosque, observando, oliendo, tocando y escuchando. Los primeros en ponerlo en práctica fueron los alumnos de Infantil. Dentro de esta excursión, los profesores también incluyeron la temática de este primer trimestre, que consiste en conocer a los seres mitológicos y las antiguas tradiciones gallegas. La salida se desarrolló en uno de los tramos que tiene el camino de Santiago a su paso por el municipio, a sólo 50 metros del centro educativo. También aprovecharon esto para ver a algunos peregrinos que pasaban por la zona.

"Ensinámoslles a amar o bosque e tamén xogamos a atopar onde están as fragas, onde se agochan os trasnos, con que plantas fan as bruxas as súas vasoiras", comentó una de sus profesoras, Carmen Fernández Vázquez. La parte más educativa fue a través de los sentidos, abrazando los árboles para sentir que están vivos o el reconocimiento de plantas y animales.

Los más pequeños respondieron de forma positiva, según pudieron comprobar los profesores, que decidieron hacer estas salidas una vez en cada estación. "Encantoulles, foi unha saída moi proveitosa e todos quedamos con ganas de volver", declaró la profesora.