La recreación medieval y el carnaval, principales eventos para este verano

El Salón de Plenos del Concello de Carballiño acogió la una reunión entre el sector hostelero del municipio y los representantes del departamento de Cultura, Diego Fernández, y de Turismo, Manuel Dacal. El propósito de esta cita era hacer un repaso por la programación cultural prevista para la época estival y recoger las aportaciones que los implicados considerasen.

El pliego presentado no incluye modificaciones en los eventos previstos con respecto al año anterior, según comentó el concelleiro de Cultura, que calificó la propuesta como "consolidada y de éxito". Las celebraciones recientemente adoptadas, como el carnaval de verano, a mediados del mes de junio, o la recreación medieval tuvieron el éxito suficiente para el sector, que invita a que se mantengan en el tiempo. En agosto, el plato fuerte será la Festa do Pulpo, cuya programación ya está "confirmada casi en su totalidad", según aseguró el concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, aunque por el momento no se dará a conocer hasta la presentación oficial.

El sector hostelero acudió casi al completo a esta reunión y se mostró conforme con la propuesta, alegando los "resultados muy positivos" del año anterior. Diego Fernández agradeció la buena acogida de y afirmó que se mostraron dispuestos a colaborar en todo lo necesario, "dispuestos a escuchar nuevas propuestas y remarcó la "buena sintonía" entre ambos.