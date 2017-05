Convenio para asfaltar 10 caminos en Ribadavia

Un convenio entre la Diputación provincial y el Concello de Ribadavia facilitará el acondicionamiento de 10 caminos y calles en una total de cinco localidades. La disponibilidad de la mano de obra y maquinaria por parte de la Diputación permite al Ayuntamiento financiar el material necesario con cargo a la partida de 25.000 euros contemplada en los presupuestos municipales de este año para ese fin. Es la primera vez que los responsables municipales incluyeron un partida específica para cofinanciar junto con la institución provincial el triple riego asfáltico de los accesos.

Las obras empiezan hoy en la localidad de Prexigueiro, en la que se acondicionará el camino al cementerio y el acceso a la parte alta del pueblo. En Francelos está previsto el camino de O Pouso y el camino de O Trasno, mientras que en Ribadavia se pavimentarán la Baixada á Barca y Maquiáns. En San Cristovo, el Muiño do Cabo, Santa Cristina y Cima do Lugar y finalmente en Sampaio, el camino do Regueiro.

El concejal de Obras, Javier Iglesias Sendín, valoraba "o gran servizo que presta a Deputación aos concellos como Ribadavia, xa que nos permite afrontar máis obras de acondicionamento de rúas e camiños de acceso ós pobos e viñedos, que só o Concello non podería facer".

Por ese motivo, anunciaba que en los presupuestos del próximo año se volverá a contemplar una partida específica para seguir en esta línea de colaboración con la Diputación e ir mejorando todos los accesos que se encuentren en malas condiciones. Iglesias Sendín recordaba al respecto que las mejoras de calles y caminos hasta el presente ejercicio se realizaban con cargo a la cuenta general de mantenimiento de este tipo de infraestructuras. "Estamos contentos con este convenio coa Deputación por iso seguiremos mantendo unha partida específica", señaló.