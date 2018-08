Ribadavia se rinde al rock clásico

Los nostálgicos se reunieron en la noche de ayer en la Plaza de la Alameda de Ribadavia, donde el dúo Ibanfield repasó temas míticos del rock hispano del siglo pasado

Poco después de las 23,00 horas daba comienzo la actuación, enmarcada dentro del ciclo Los Conciertos de La Región, a cargo de Iban Marciano, gallego, y Frans Banfield, argentino. Ambos artistas comparten escenario durante los meses de verano, en los que ofrecen diversos bolos por toda la comunidad. No obstante, su unión temporal no se aprecia cuando se colocan frente al público, ya que demuestran que se compenetran a la perfección.

El repertorio aúna los éxitos de los grupos de rock argentino con los españoles, entre los que destacan Radio Futura, Antonio Vega, Loquillo y Los Trogloditas, Los Secretos, Los Planetas o Extremoduro. Una mezcla que permitió que vecinos y visitantes de Ribadavia pudiesen bailar, pero también cantar temas muy conocidos como "Déjame", "Escuela de calor" o "Chica de ayer". Sin duda, canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música española.

PRÓXIMA CITA

Todavía no recuperados de la resaca de ayer, Los Conciertos de La Región continúan mañana en la localidad de A Veiga. Hasta allí se desplazará el grupo Los Mecánicos, cuya especialidad musical son los agitadísimos años 60 del siglo pasado. Así, con sus temas homenajean a grandes mitos internacionales como The Rolling Stones o The Beatles, y nacionales como Los Bravos o Fórmula V. Con su energía característica, Los Mecánicos llegarán a la plaza del Concello a partir de las 23,00 horas.