Filmes e presentacións de obxectos irmáns á película

nnn Os muros neste caso son metafóricos. Ao falarmos da experiencia do filme máis aló da sala de cinema falamos de todas esas proxeccións que se completan con presentacións de obxectos irmáns á película (DVDs, libros…), con música en directo, falamos mesmo da oportunidade de visionar dous filmes cando aínda se atopan no momento da súa xestación, o que habitualmente se chama WIP (ou work in progress).



Nesta sección proxectarase: “El pozo”, de Héctor Domínguez-Viguera (3 de noviembre, Ponte Vella, 22,15 horas); “Hierba” de Raúl Perrone (3 de noviembre, Café Cultural El Pueblo, 22,30 horas); “La calle de los pianistas” de Mariano Nante (3 de noviembre, Auditorio Municipal, 17,00 horas y 4 de noviembre, Ponte Vella, 22,15 horas); “O Rebelde”, de Óscar Doviso (3 de noviembre, Ponte Vella, 22,15 horas); “Pelegrinaxes”, de Simone Saibene (Presentación de libro-dvd, 2 de noviembre, Liceo de Ourense, 18,00 horas e proxeccións o 2 e 4 de novembro, ás 22,15 horas e 17,00 horas, respectivamente); “Share o no share” de Juan José Hervella Rego (3 de noviembre, Ponte Vella, 22,15 horas); “Visións”, de Xisela Franco, Beli Martínez (3 de noviembre, Ponte Vella, 20,00 horas); “Nación de muchachos”, de Javier Camino, (29 de outubro, Cineclube Padre Feijoo, 18,00 horas); “We the media”, Héctor Carré (29 de outubro, Cineclube Padre Feijoo, 18,00 horas).



Nesta sección tamén se inclúe “Curtocircuito”, unha escolma de curtas programadas en colaboración co festival Curtocircuíto (31 e outubro, Ponte Vella, 20,00 horas). n