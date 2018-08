Hoteles y casas rurales rozan el 90% estos días

El mes va bien para el turismo y se espera una segunda mitad de agosto en la misma línea, con el impulso del puente de agosto, que augura una ocupación por encima del 90% en los hoteles de la ciudad y en las diferentes casas rurales de la provincia de Ourense.

Lo que sí se ha notado es un descenso en el público internacional, algo en lo que coincide la gran mayoría de los consultados. Los visitantes son, eminentemente, público nacional, de Madrid, Asturias y Castilla y León.

Los hoteles de la ciudad rondan el 90% de ocupación desde hoy y durante los próximos días, siguiendo la tónica de gran parte del mes". No nos podemos quejar. Estamos consiguiendo llenar con las llegadas de última hora, por lo que el comportamiento está siendo bueno", indica Paloma González, recepcionista del hotel Princess. Asegura que "nunca bajamos de la mitad" y que lo que queda de mes tiene buena pinta: "Albergamos muchos grupos, por lo que todo el mes funciona bastante bien".

En el NH Ourense la respuesta es parecida. Ayer ya estaban llenos, y tanto hoy como mañana superan el 90% de ocupación de sus habitaciones. Las perspectivas para toda la segunda quincena van en la misma línea. "Se espera que vaya muy bien", apunta Erea Vázquez, desde la recepción de este establecimiento.

Rozando el lleno durante este puente están también en otro de los céntricos hoteles de la ciudad, el Francisco II. Los datos facilitados ayer desde la recepción indicaban que estos días oscilan entre un 80% y 90% de ocupación. "Está casi lleno, y para lo que queda de mes hay buenas perspectivas".

Otros de los que llevan un buen agosto son las casas de turismo rural, un sector pujante en la provincia, y que, pese a los buenos datos, piensa en lo que deparará el otoño. "Que esteamos agora cheos non é noticia, serao cando esteamos cheos no inverno", dice Francisco Almuíña, presidente de la asociación Ribeira Sacra Rural.

Y no solo en esa zona, sino que hacia el sur provincial, la tónica es parecida. Casi llenos ahora, pero con las dudas de lo que deparará el otoño. "Este mes estamos al 90% y los fines de semana siempre llenos", indica Javier Torquati, presidente de la asociación Limia Verde, que aglutina a un total de 13 establecimientos de turismo rural.

No quieren, tampoco, hablar de grandes número, sino más bien de que se cumple con lo esperado. "Esto es lo normal en esta época del año", explica Torquati.

Almuíña, desde la Ribeira Sacra, indica que "agora estás enchendo, e se houbese máis prazas, encheríanse máis". El lleno está asegurado desde este puente "e ata a última semana de agosto", si bien no hay todavía una certidumbre del comportamiento de septiembre, aunque "coa vendima, será bo".

Con la llegada del puente y unas temperaturas más frescas que a principios de mes, "a xente anímase máis", y la procedencia es, principalmente, Andalucía, Castilla- La Mancha, Madrid y Castilla y León. "O que se nota é que baixou o público estranxeiro este mes", subraya Almuíña.

En cuanto a los alojamientos termales, se preparan para sus meses fuertes: septiembre, octubre y noviembre. La previsión para el puente, es la misma que para el resto del mes de agosto, con una media del 60% en sus tres hoteles balnearios: Arnoia, Lobios y Laias.

De cara a septiembre, se esperan mejores previsiones, superando ya el 70% de ocupacuión. n