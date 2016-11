Dos pequeños seísmos sacuden Castrelo de Miño

Hace diez días que en la provincia de Ourense no se registraban terremotos. El último había sido en Maside el 30 de octubre con una magnitud de 1,9 grados en la escala de Richter y se produjo a las 13,00 horas. Sin embargo, el Ministerio del Fomento informó ayer de dos movimientos sísmicos localizados uno en la localidad de Barral y otro con epicentro entre las parroquias de Prado y Vide, en Castrelo de Miño.



El primero fue poco antes de la una de la madrugada, con una magnitud de 2,3 grados y epicentro 11 kilómetros bajo la superficie de la tierra en Barral. Quince horas después, pasadas las cinco de la tarde y a escasos kilómetros del primer terremoto, se informó de otro con una magnitud superior (2,6) a 12 kilómetros de profundidad.



Vecinos de los pueblos colindantes y de la localidad de Barral sintieron ambos temblores. El alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez, explicó que “houbo veciños das parroquias de Prado e Vide que sentiron unha pequena vibración”. Sobre las consecuencias de los terremotos aclaró que: “Que nos sepamos non houbo ningún problema. Alertamos a Protección Civil por se pasara algo pero non temos constancia de ningunha incidencia”.



Desde Trelle, a más de diez kilómetros del primer terremoto, un vecino comentaba que “fue poco, tres o cuatro segundos, pero nos despertamos porque estaba temblando la casa”. Y continúa: “Además, esta mañana pensamos que era cosa nuestra y le preguntamos a nuestra familia que vive al lado. Nos dijeron que también lo sintieron y también se despertaron".