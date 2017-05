El PSOE descubre una nueva “grieta" tras el “congresillo"

El "congresillo" provincial del PSOE para elegir a los nueve delegados que representarán a Ourense en el Congreso Federal de la formación, que se celebrará a mediados de junio, confirmó la división interna en el seno del partido, descubriendo una nueva "grieta" que puede ser determinante en futuros procesos electorales internos.

La victoria fue para la lista "sanchista", que obtiene cinco delegados (Rocío de Frutos, Ángel Barba, Ofelia Puente, Juan Carlos Francisco y Soraya Martín), mientras que los "susanistas" se quedan con cuatro (Rafael Rodríguez Villarino, Elvira Lama, Francisco Fumega y María Jesús Boo).

Se preveía una elección ajustada, como habían apuntado en la jornada previa varios miembros del PSOE, y así fue. Tras la exposición de las enmiendas a la ponencia-marco que se debatirá en Madrid, todas ellas aprobadas para ser debatidas allí, llegó el momento de la votación, en la que participaron 91 de los 106 delegados que fueron elegidos en las distintas agrupaciones locales. Del total de los sufragios emitidos, la candidatura "sanchista" logró 44, solo dos más que la otra en liza, mientras que uno fue nulo por coger la papeleta equivocada y cuatro en blanco.

La decisión de no apoyar a ninguna de las listas presentadas fue tomada por los cuatro delegados encuadrados en la denominada "tercera vía", todos ellos de la agrupación local de Ourense, que no oculta su "cabreo" por el trato recibido desde los afines a Pedro Sánchez desde el momento en que se conoció que en la asamblea de la ciudad habría más de dos candidaturas en liza.

Según aseguran personas presentes en la cita celebrada ayer, la tensión fue palpable entre "sanchistas" y "tercera vía", con un intercambio de opiniones plagado de reproches. La candidatura ganadora entendía que había buscado acuerdos "generosos", algo que los cuatro delegados que votaron en blanco no compartieron.

Desde el sector "susanista", por su parte, destacan que las fuerzas en la provincia "están igualadas", con la vista puesta en las elecciones que tendrán lugar en unos meses para renovar las direcciones gallega, provincial y locales, un proceso que culminará entre finales del presente año e inicio del siguiente, en función de la decisión de la gestora autonómica, que debe fijar ahora la fecha de las primarias.

Otras provincias

Por su parte, la agrupación provincial socialista cumplió el guion, relegida la lista unitaria presentada por las distintas sensibilidades, si bien con amplía mayoría de afines a Pedro Sánchez. Las otras dos agrupaciones provinciales, Lugo y Pontevedra, celebrarán hoy sus reuniones para completar la lista de 56 delegados que finalmente representarán a los socialistas gallegos en el cónclave federal.

En la provincia lucense se votará una lista unitaria y en Pontevedra habrá que elegir entre dos opciones. En ambas provincias se prevé una mayoría de partidarios de Sánchez.