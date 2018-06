O PSOE esixe a convocatoria da comisión de investigación sobre o OUFF 2018

O PSOE ourensá esixe a convocatoria inmediata da comisión de investigación sobre a organización e celebración do OUFF 2018, aprobada no pasado pleno municipal, co apoio do PP.

O grupo socialista pon en dúbida a continuación do evento audiovisual, xa que "a estas alturas nada está feito". Ante esta "crítica situación" tilda ao Goberno do Partido Popular, en especial ao alcalde, Jesús Vázquez, e a concelleira de Cultura, Belén Iglesias, de "incapaces de xestionar e reconducir a situación".

Por iso, insta ao Concello a "evitar que o Festival de Cine de Ourense desapareza" e recorda que, de non convocarse a comisión, o grupo esixirá o "cese fulminante da Concelleira de Cultura Belén Iglesias".