La atención psicológica por Internet es de alta calidad y da excelentes resultados

Esto significa que unos seis millones de españoles sufren de trastornos relacionados con la ansiedad, ocasionando un absentismo laboral del 10 %, una cifra muy elevada si se considera que el promedio europeo por esta misma situación es de apenas un 3 %.

¿Cuáles son las principales causas de la ansiedad y depresión en la población española?

La mayoría se debe a que muchos atraviesan por una situación económica y laboral bastante difícil y no encuentran una solución en el corto plazo.

Muchos de ellos son personas de la tercera edad, parados, trabajadores independientes y amas de casa. Lo peor de esto es que, según dichos registros, la mitad de los afectados manifiesta los síntomas de la ansiedad y depresión pero no lo sabe ni pide ayuda psicológica, bien sea porque cree que no lo necesita o porque no sabe a quién acudir.

En este sentido, todos deben saber que sí hay herramientas que facilitan acudir a una consulta psicológica y encontrar la solución a los problemas, pero ¿cuál?

Psicólogo Online en España

Ante el alto uso de Internet en España (el 84,6 % de la población española, según el INE), cada vez hay más servicios que pueden ser utilizados a través de esta herramienta comunicacional, y uno de ellos es el de Psicología Online, destacando esferapsicologosmadrid.com por su alta calidad, rapidez y atención personalizada.

¿Cómo funciona?

Los pacientes pueden acceder a los servicios de Psicología Online desde la comodidad y privacidad de sus hogares, manteniendo la misma calidad de una sesión presencial.

De hecho, tanto la Asociación Americana de Psicología y el Colegio Oficial de Psicólogos (COP) avalan las sesiones de Psicólogo Online al mismo nivel de una terapia presencial, debido a su alto nivel de eficacia.

Una de las grandes ventajas de esta modalidad de Psicología Online es que el paciente no perderá sus citas por razones de trabajo, viajes o cualquier otro compromiso, además, puede acceder rápidamente de una terapia en caso de alguna emergencia por ansiedad o depresión.

Los niveles de satisfacción de los pacientes son muy altos, ya que reciben atención profesional personalizada de alta calidad, con la ventaja de que lo hacen desde la comodidad de su hogar. Después de su primera terapia, los resultados son inmediatos y ya en las siguientes sesiones online los pacientes manifiestan mucha mejoría y calidad de vida, agradeciendo a su Psicólogo Online por su atención profesional.

Dieta Cetogénica

Parte de los tratamientos que suelen indicar un Psicólogo Online a sus pacientes es que deben tener una dieta alimenticia saludable y balanceada, ya que un consumo irregular de grasas, carbohidratos y azúcares, además de una ingesta pobre de proteína, pueden alterar el estado anímico de las personas y en consecuencia, empeorar su cuadro psicológico.

Una excelente recomendación es la dieta cetogénica, tal como lo explica detalladamente laguiadelasvitaminas.com/guia-de-la-dieta-cetogenica/.

La dieta cetogénica se basa en el consumo bajo de carbohidratos y mayor consumo de grasas naturales y proteínas para que el hígado produzca cetonas como fuente de energía. Entre los beneficios de la Dieta Cetogénica está la mejoría de la concentración mental y el aumento de la energía corporal, siendo ambos elementos muy influyentes para lograr una buena salud emocional y lograr el equilibrio emocional.

Colchón antiescaras

De igual modo, un paciente psicológico necesita dormir bien. Las pocas horas de sueño o dormir de forma incorrecta (como la apnea de sueño) suelen incidir negativamente en su salud mental, así que un buen colchón antiescaras es una maravillosa opción para conciliar el sueño de forma rápida y natural.

Un colchon antiescaras mejora la circulación sanguínea, previene problemas en la espalda debido a una postura incorrecta al dormir y evita los dolores musculares.

El colchón antiescaras mantiene al paciente acostado de forma correcta, de manera que pueda respirar correctamente durante toda la noche, previniendo así la apnea de sueño. De esta manera, los pacientes pueden descansar sus cuerpos y mentes tranquilamente, lo cual impactará positivamente en su equilibrio emocional.

En resumen, quienes necesiten de una consulta psicológica pueden hacerlo a través de la psicología online, y junto con una buena dieta cetogénica y un adecuado descanso en un colchón antiescaras, van a poder lograr la paz que tanto anhelan.