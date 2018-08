¿Qué diferencia un bocadillo gourmet de un bocadillo normal?

Es cierto que no se trata de una mala idea ya que, depende de cómo hagamos el bocadillo y de qué ingredientes lleve, éste puede ser bastante saludable. A veces optamos por lo fácil: dos rebanadas de pan, una loncha de jamón, una de queso y listo. Otras, nos lo curramos un poco más: pan de mollete, filete de pollo, rodajas de tomate, aguacate y queso. En la elección es donde radica la principal diferencia entre un bocadillo gourmet y un bocadillo normal.

En muchas ocasiones dejamos la preparación de la comida para el último momento y entonces nos damos cuenta de que no tenemos los ingredientes necesarios. Pensamos en ir corriendo a una tienda a por ellos y preparar el bocadillo rápidamente, pero eso no haría más que estresarnos. Por ello, lo mejor en esos momentos es tener en cuenta que existen ciertas panaderías, bares, cafeterías y restaurantes que también venden bocadillos ya preparados. Por ejemplo, los bocadillos gourmet de Thecooksters se presentan en muy diferentes opciones para todos los gustos: calientes y fríos, con pan gallego crujiente o pan de mollete esponjoso... Además, tiene muy diferentes sabores: bacon y queso, tortilla de patata, lomo braseado y queso, pollo y queso, jamón york y queso, jamón serrano con tomate, atún con pimientos, salchichas, ternera, salmón ahumado con queso crema, huevo revuelto y bacon, pollo con tomate, pavo con guacamole, sándwich mixto... Todos estos bocadillos originales se encuentran a precios realmente apetecibles. De esta forma, los distintos negocios hosteleros o incluso las personas que estén interesadas en dar una comida o cena podrán pedirlos para que lleguen a su domicilio.

Es cierto que en los últimos años, la cultura gastronómica ha supuesto innovación y modernidad en muchos aspectos y lugares del mundo (incluyendo España), pero es cierto que no debemos olvidarnos de lo tradicional y lo artesano. Los productos de calidad dan como resultado buena comida y eso es lo que se ofrece a los aficionados del buen comer. The Cooksters ofrece sus servicios a todos aquellos que no desean renunciar al sabor por falta de tiempo.

¿Cómo funciona? Es muy sencillo.

Se navega por la web, se van seleccionando los productos que se deseen y se van añadiendo al carrito de compra virtual. Una vez terminado el proceso, se finaliza y se procede a hacer el pago con tarjeta (de crédito o de débito), a través de PayPal o por transferencia bancaria. La página web cuenta con sellos oficiales que aportan seguridad en el pago. El primer pedido es totalmente gratuito. Los siguientes también lo son si se superan los 80 euros de compra, algo fácil se la compra va dirigida a un negocio. En caso de que no se superen, el envío costará 10 euros + IVA.