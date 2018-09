La salud y el deporte siempre van de la mano, ¿o no?

Hay ocasiones en que el deporte se vuelve una adicción y nos hace volcarnos tanto en una actividad que no solo daña físicamente nuestro cuerpo, sino que también atrapa nuestra mente y se convierte en una adicción.

Una de las principales virtudes que debemos buscar en los profesionales del campo de la psicología es que cuenten con tratamientos personalizados e individuales para cada paciente, ya que si todos somos distintos y pensamos de forma diferente, ¿por qué hemos de ser tratados de igual manera?

Así mismo, debemos buscar profesionales que nos ofrezcan un trato cálido y humano, pues no solo la terapia es importante, sino que la relación de confianza que establezcamos con nuestro psicólogo en Madrid será vital para conseguir progresos.

El deporte como fuente de salud

Pero tal y como decíamos al principio de este artículo, salud y deporte suelen ir de la mano y la mayoría de la gente que lo practica suele estar muy saludable. Los deportistas, como norma general, son personas que se preocupan por su alimentación, por llevar una dieta equilibrada y para mantener un aspecto físico adecuado y gozar de una buena salud mental, pues no en vano el deporte, cuando no se vuelve obsesivo, hace que pensemos con más claridad y seamos más felices y es que el ejercicio continuado hace que segreguemos endorfinas, las denominadas hormonas de la felicidad.

Los deportistas cuidan su cuerpo ofreciéndole justo lo que necesita

Como hemos señalado anteriormente, si algo caracteriza a los deportistas es el cuidado de su cuerpo cuidando y mucho su alimentación. Se preocupan de proporcionarle al cuerpo todo aquello que necesita, no solo por defecto, ingiriendo los nutrientes necesarios para sus demandas físicas, sino por exceso, contrarrestando de la forma más natural posible algunas situaciones desfavorables para la salud.

Con la actividad física y el movimiento se obtienen una gran cantidad de efectos beneficiosos para nuestro cuerpo, y se trabaja eficazmente en la prevención de las enfermedades desde que somos niños. El problema en la actualidad es nuestro estilo de vida, que es a cada día que pasa más sedentario, incluso desde la infancia, donde los estudiantes pasan largas jornadas sentados en clase para llegar a casa y pasar las mismas o incluso más horas sentados frente al ordenador o la televisión.

Esto se une a una sociedad de consumo basada en el sistema capitalista, ese que no deja lugar prácticamente para nada, ya que el motor de la producción debe estar siempre funcionado. En este sentido, a cada minuto que no estamos trabajando estamos perdiendo dinero, y eso no nos lo podemos permitir, a veces literalmente.

Esto da lugar también a una alimentación desequilibrada, con la ingesta de cantidad de productos precocinados ricos en grasas saturadas y azúcares y harinas refinadas. El resultado es que una mayoría creciente de la sociedad occidental está enferma de sobrepeso y obesidad.

Los objetivos y motivación que llevan a una apersona a comenzar a practicar ejercicio o algún deporte son muchos y variados en dependencia de sus propias circunstancias, pero conservar la salud o alcanzarla en caso de haberla perdido debe ser el principal de todos ellos. Sin embargo, el gran problema al que nos enfrentamos es a la falta de motivación que desencadena en el abandono tras múltiples intentos de intentar cambiar de estilo de vida.

La alimentación siempre debe ser adecuada al tipo de actividad física que desempeñemos y está demostrado que aquellos que no abandonan y se suman al colectivo de los que practican deporte con regularidad acaban cambiando su hábitos alimenticios por unos más saludables.