El 60% de casos de VIH en España son provocados por pacientes sin diagnóstico

Hasta un tercio de los enfermos de VIH que hay en España desconoce que está infectado, lo que da lugar a un diagnóstico tardio en el 48 por ciento de los casos y favorece nuevos contagios, hasta el 60 por ciento de los cerca de 4.000 nuevos infectados que se registran cada año.



Así lo ha asegurado el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, Santiago Moreno, durante la presentación de la última campaña de la Coordinadora Estatal del VIH y sida (Cesida) avalada por el Ministerio de Sanidad para favorecer el diagnóstico precoz del virus, `Prueba cerca de ti`, coincidiendo con el Día de la Prueba del VIH que se celebra este jueves, 20 de octubre.



Este experto lamenta que la prueba del VIH no esté más generalizada en los servicios sanitarios y que actualmente sólo se haga de forma sistemática a mujeres embarazadas y donantes de sangre, tejidos u órganos, a pesar de que tiene una fiabilidad del 100% y cuesta apenas 3 euros. "Cualquier análisis de sangre por otro motivo resulta más caro", ha aseverado.



Por ello, y a pesar de que es necesario concienciar a la población de la importancia de hacérsela, Moreno también ha denunciado que las autoridades sanitarias no se impliquen más y se encarguen de un problema que, a su juicio, es "fácil de arreglar" con un mayor uso de la prueba, ya que permitiría tratar antes a los pacientes y evitaría nuevos contagios.



"La cura tenemos que seguir esperando a que alguien la invente, pero para diagnosticar a los infectados ya tenemos la solución", ha defendido este experto, que recuerda que en otros países donde han sido "más agresivos" con sus políticas, como Estados Unidos o Reino Unido, el porcentaje de pacientes no diagnosticados es de apenas un 13-15 por ciento. Y otros como Suecia dicen estar a punto de acabar con los nuevos contagios.



LEJOS DEL OBJETIVO DE LA OMS



En España la situación apenas ha cambiado en los últimos años y actualmente está lejos de alcanzar uno de los objetivos fijados por Naciones Unidas para el año 2020, que el 90 por ciento de los afectados por VIH estén correctamente diagnosticados.



"En los otros dos objetivos --que un 90% de quienes conozcan su diagnóstico puedan acceder al tratamiento antirretroviral y tengan un nivel de carga viral indetectable-- estamos muy bien y tenemos cifras incluso superiores, el problema es el diagnóstico", ha reconocido.



Una de las causas de este infradiagnóstico es el miedo al resultado positivo y el estigma que se sigue asociando a la enfermedad. "El principal problema no es ver qué pasará con su salud, sino la incertidumbre de lo que pensará su entorno social y familiar", ha añadido Juan Ramón Barrios, presidente de Cesida.



EL VIH SE VE COMO "ALGO DEL PASADO"



Asimismo, también preocupa la baja percepción de riesgo de la enfermedad, que ya ha dejado de verse como una enfermedad mortal, algo que está propiciando un repunte de nuevos casos entre la población más joven que "piensa que el VIH es algo del pasado".



Pese a todo, ha añadido Moreno, los jóvenes de 25 años siguen representando apenas el 10 por ciento de los nuevos casos y la edad media del diagnóstico son los 37 años. "La inmensa mayoria es gente madura, que sabe de qué va la historia. E incluso gente de alto nivel social. Se le ha perdido el miedo", lamenta este experto.



Además, insisten en focalizar las campañas de diagnóstico precoz entre la población homosexual ya que la transmisióon en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres sigue siendo la más frecuente (53,9 por ciento de todos los casos). "A pesar de ser el grupo más mentalizado también son los que más descuidan las precauciones", según Moreno.



Por todo ello, la campaña busca generalizar el uso de la prueba que, según recuerdan, es gratuita, sencilla de realizar y totalmente anónima. "Si el resultado es positivo, la persona tiene la posibilidad de iniciar el tratamiento cuanto antes y sus efectos son más beneficiosos cuanto más precozmente se inicia", ha recordado Barrios.



En ello coincide la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que se une al Día de la Prueba del VIH llamando a la ciudadanía a conocer su estado serológico como forma de prevención y para fomentar el diagnóstico precoz, evitando de esta forma una merma de la salud de quienes viven con VIH.