Cinco años después de su muerte, Whitney Houston sigue brillando con fuerza

Cinco años después de la inesperada muerte de la cantante estadounidense Whitney Houston, a los 48 años, su estrella sigue brillando con fuerza en el mundo de la música, en el que se la recuerda como una de las mejores voces de la historia.



Pese al paso del tiempo, siguen sonando continuamente los innumerables éxitos de la cantante afroamericana, que la llevaron a vender más de 170 millones de discos y a ser galardonada con 7 premios Grammy en sus cerca de tres décadas de carrera.



Varios medios de comunicación estadounidense han querido recordar estos días sus mejores actuaciones, entre ellas su participación en el concierto por la liberación de Nelson Mandela en 1988, la interpretación de su tema "I have nothing" en los premios Billboard de 1993, o el chorro de voz con el que deleitó a Chile en 1994.



Por su parte, la cadena de televisión estadounidense MTV ha rendido tributo a la "diva del pop", de la que dicen en un largo artículo que Houston era "demasiado perfecta para quedarse".



"Whitney fue tan perfecta durante tanto tiempo que hasta su grandeza se transformó en rutina", dice en la pieza el destacado poeta y crítico cultural Hanif Willis-Abdurraqib.



Además, este mes se ha anunciado la inauguración de un nuevo Museo de los Grammy en Nueva Jersey, donde se rendirá homenaje a figuras de la música de la coste este estadounidense tan destacadas como Frank Sinatra, Bruce Springsteen y, por supuesto, Whitney Houston (Newark, 1963-Beverly Hills, 2012).



Mientras, el canal estadounidense Lifetime estrenará el mismo día del quinto aniversario de su muerte, el 11 de febrero, la película "Whitney", una cinta biográfica protagonizada por Yaya DaCosta, Arlen Escarpeta y Yolanda Ross, y dirigida por Angela Bassett.



Recientemente también se cumplieron 26 años desde que Houston cantara el himno estadounidense en la final de la Super Bowl de 1991, un aniversario que ha servido a muchos para recordar su impresionante torrente de voz.



"No sé porqué no emiten la grabación de esta actuación todos los años en la Super Bowl. Es la mejor que se ha visto jamás", dijo en Twitter recientemente un usuario de la red social, mientras que los medios locales la describen como "icónica" e "inolvidable".



Muchos otros usuarios de internet también han querido expresar en los últimos días su admiración por la cantante, a la que describen como "una leyenda" o "una de las mejores voces de la historia".



Pese a su innegable talento, la imagen de Whitney Houston se vio empañada en vida por su adicción a las drogas, que según miembros de su familia empezó a consumir cuando tenía cerca de 30 años.



En 2009, tras dos décadas de adicción, Houston afirmó en una entrevista en televisión estar "limpia" después de haber sido objeto de escandalosos titulares sobre su drogadicción y ante su inminente vuelta a los escenarios.



"Creo que ya no siento deseos", dijo Houston sobre su consumo de estupefacientes, aunque luego concretó: "tengo que tomarme las cosas día a día".



Sin embargo, Houston no consiguió ganar su batalla contra las drogas, y falleció en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, el 11 de febrero de 2012, ahogada en la bañera tras sufrir una intoxicación por consumo de cocaína.



Su inesperada muerte supuso un duro golpe para el mundo de la música, que vino además seguido tres años después por la tragedia de su hija de 21 años, Bobbi Kristina Brown, que también fue hallada en una bañera con signos de intoxicación y que falleció después de 6 meses en coma.



Ambas permanecen enterradas en el cementerio de Fairview, en Westfield, Nueva Jersey, a donde acuden de forma regular seguidores de la cantante para presentar sus respetos.