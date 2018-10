La muerte de Khashoggi: "torturado" con vida y muerto en 7 minutos

La policía turca registró hoy la residencia del cónsul general de Arabia Saudí en Estambul e intensificó así su presión sobre el país árabe en un intento de esclarecer la desaparición desde hace dos semanas del periodista disidente Jamal Khashoggi.



Se trata del segundo registro en una instalación diplomática saudí tras una visita este lunes de agentes turcos en el propio consulado saudí, situado a solo 200 metros de la residencia.



Los agentes turcos llegaron al complejo residencial sobre las 14.00 GMT de hoy, y esta vez, a diferencia de ayer, martes, fueron recibidos por una delegación saudí que le permitió pasar al interior, informó la cadena turca NTV.



Ayer por la tarde, los expertos turcos llegaron a la residencia consular, a cuyo interior no pudieron acceder al no acudir el equipo saudí de coordinación.



El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, explicó hoy a la cadena TRT que el motivo aducido por Riad era que la familia del cónsul se hallaba en el interior de la residencia.



El propio cónsul, Mohamed Otaibi, abandonó ayer Estambul y volvió a su país, una decisión que según Ankara no se debe a ninguna medida diplomática de parte turca.



No obstante, Cavusoglu recalcó que la actitud de Otaibi durante el registro del consulado no había sido del agrado del equipo turco.





"Tuvo una actitud poco seria que suscitó reacciones. Abría por ejemplo los armarios y decía, miren (Khashoggi) no está aquí, como si nos quisiera dejar en ridículo", detalló el ministro.



También el ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, admitió hoy que la investigación turca se podía considerar "atrasada" por la actitud de Riad, aunque pidió paciencia.



En la misma línea, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, destacó que confía en que las autoridades saudíes investiguen el caso.



"Me dijeron que van a hacer una investigación exhaustiva, completa y transparente", señaló el responsable de la diplomacia estadounidense en la base "Rey Salman" de Riad, tras una jornada de entrevistas con altos cargos saudíes y momentos antes de viajar a Turquía, donde se reunió hoy varios altos cargos turcos.



"Asumieron también el compromiso de exigir responsabilidades a cualquiera que esté conectado con cualquier delito que pueda encontrarse, ya sea un superior o un funcionario", añadió Pompeo en unas declaraciones difundidas por el Departamento de Estado.



"Dijeron que entendían la importancia de hacer esto de forma rápida y oportuna, de forma que pudieran empezar a dar respuesta a preguntas importantes", señaló, Pompeo, quien consideró "razonable" dar una oportunidad al Gobierno saudí.



"Después todos juzgaremos, y evaluaremos el trabajo que hacen", afirmó Pompeo, que calificó su viaje a Riad de "increíblemente exitoso", por haber recibido estas promesas.



El jefe de la diplomacia estadounidense llegó hoy a Ankara, donde se entrevistó primero con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y luego con Çavusoglu, antes de partir de nuevo.



"Pompeo informó a Erdogan sobre sus reuniones en Riad. Dijo que les pasó (a los saudíes) el mensaje de (el presidente estadounidense Donald) Trump, en el sentido de que quiere que todo se aclare", dijo el ministro turco hoy, sin dar más detalles.

El diario turco Yeni Safak afirmó poseer grabaciones de voz que demostrarían que Khashoggi fue decapitado en el consulado tras ser torturado

Reproduce incluso un supuesto diálogo entre el cónsul saudí y una delegación llegada de Arabia Saudí, en la que el diplomático objeta que una ejecución de Khashoggi dentro de la legación "le traería problemas", a lo que se le indica callarse si quiere "seguir con vida" al volver a su país.



Tanto Çavusoglu como Soylu se negaron hoy a evaluar estas versiones y otros aparecidos en la prensa turca e internacional.



"Hay muchas afirmaciones en la prensa. Algunos se basan en rumores, otros en pequeños detalles filtrados. Pero nosotros no hemos hecho ninguna evaluación hasta ahora. Lo que ocurrió o no ocurrió quedará claro al final del proceso legal", dijo Soylu.