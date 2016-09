Juan Pedro Orellana ha sido recibido en la Plaza del Obradoiro por 50 personas procedentes de Cádiz y Granada, entre las que se encontraba su mujer, y que lo han ovacionado al finalizar un recorrido con el que pretende poner el foco de atención en la investigación contra el cáncer.



Todo comenzó cuando leyó una noticia sobre un fármaco que estaba investigando la Universidad de Granada "para la metástasis de varios tipos de cáncer", según ha declarado a Efe.



Fue entonces cuando Orellana, hoy visiblemente sonriente por lo conseguido, se puso en contacto con la facultad y decidió ponerse en marcha.



Este hombre, que hoy cumple 50 años, salió de una pedanía en Jerez de la Frontera (Cádiz), el 1 de septiembre, con el propósito de hacer 28 maratones en 28 días bajo el lema "1.000 km contra el cáncer", para conseguir una mayor financiación en la investigación contra esta enfermedad.



Aparte de para coincidir con la fecha de su cumpleaños, Orellana ha escogido esta época del año para realizar el recorrido porque "ya es la terminación del verano y no hace todavía frío".



De toda la experiencia reconoce que lo que más le ha gustado han sido "las asociaciones de cáncer y toda la gente" que ha conocido durante el reto y el hecho de que "los medios" se hayan volcado porque su objetivo principal era el de llevar a cabo "una campaña de concienciación".



"A raíz del 2004, que tuve cáncer, yo todo el deporte que hago lo destino a la investigación y a reivindicarla", ha comentado, y ha recordado que no es la primera vez que viene a Santiago puesto que en 2010 ya hizo un recorrido en bicicleta saliendo desde el mismo lugar.



"Mi entrenador me puso a entrenar desde enero hasta agosto", ha añadido ante los medios de comunicación, "y ha sido duro, pero efectivo".



Si se le pregunta por la necesidad de la búsqueda de soluciones contra la enfermedad, Orellana lo tiene claro: "un país que investiga siempre va a la cabeza en todo, si investigamos en cáncer estamos ahorrando a la Seguridad Social y estamos ganando en salud hacia las personas"