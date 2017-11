Nuevas denuncias a Kevin Spacey por acoso: "Puso su mano en mi entrepierna y me tocó el paquete"

Kevin Spacey ha vuelto a ser acusado de acoso. El actor Roberto Cavazos, el director Tony Montana y un actor anónimo han señalado la conducta inapropiada del protagonista de "House of Cards". Las denuncias se han producido días después de que el actor Anthony Rapp confesara que Spacey le acosó sexualmente cuando tenía 14 años.

El intérprete mexicano Roberto Cavazos ha emitido un comunicado en su perfil de Facebook en el que confiesa que Spacey trató de tener relaciones sexuales con él en dos ocasiones en Londres. El actor latino estuvo trabajando en varias producciones en el teatro Old Vic, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.

Según relata Cavazos, Spacey buscaba a actores jóvenes, especialmente aquellos menores de 30 años, y compara su caso con el de Harvey Weinstein. "Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)", lamenta el intérprete, que desvela que Spacey solía preparar un picnic con champán en el escenario del teatro para "hablar de su carreras" y tratar de establecer un contacto más íntimo con los actores.

"Somos muchos los que tenemos un `Kevin Spacey story`. Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos", confiesa Cavazos, que lamenta que Spacey haya aprovechado la ocasión para confesar su homosexualidad.



ACOSO EN PLENO BAR

Por su parte, el director y productor Tony Montana ha confesado en una entrevista a RadarOnline que Spacey trató de mantener un encuentro con él en un bar de Los Angeles en 2003. "Fui a pedir una bebida y Kevin vino hacia mí. Me dijo que me fuera con él del local", relata Montana. "Puso su mano en mi entrepierna y me tocó el paquete. Le quité la mano, pagué mi bebida y me alejé de él", añade.

Por otro lado, un tercer actor, que ha preferido no revelar su identidad, ha concedido una entrevista a la BBC en la que admite que fue víctima de Spacey en los años 80. El intérprete conoció a Spacey en un teatro de verano cuando sólo era un adolescente, y el protagonista de American Beauty le invitó a pasar un fin de semana en su casa de Nueva York.

El actor rechazó dormir en la misma cama que Spacey y pasó la noche en el sofá, pero al día siguiente se encontró al veterano intérprete tumbado encima de él. Kevin Spacey, que pidió perdón por las acusaciones de Anthony Rapp, todavía no se ha pronunciado respecto a estos nuevos casos. Debido a su comportamiento abusivo, la Academia de Televisión estadounidense ha retirado el Emmy de honor a Spacey.