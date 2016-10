Cuidados para ti y para tu ‘mejor amigo’

Esto es así porque por tres razones contrastadas, los pequeños no tienen una actividad física muy castigada, los perros grandes poseen un corazón pequeño en relación a su masa corporal y la tercera es que los animales grandes tienden genéticamente a ser más propicios a la hora de desarrollar cáncer.

Además, hay que tener en cuenta a la hora de decantarse por una raza u otra es si encaja en nuestro estilo de vida, ya que no debemos ni ser infeliz ni hacer un animal que viva de forma desdichada. Las razas de perros pequeños más demandadas son Yorkshire en cualquiera de sus variedades, Mini, Terrier o Toy. El Caniche, Bichón Maltés, mestizos pequeños, Pekinés, Buldog francés, Boston terrier y el Chihuaha, sin contar los posibles cruces de razas que pueden darse.

Una vez elegida la raza otra tarea fundamental, es proporcionarle un hábitat y confort ideal. Un aspecto a tener en cuenta es el lugar del descanso. Es vital proporcionar al animal de una cama cómoda que propicie su reposo y sosiego. Los perros necesitan dormir plácidamente para poseer una buena salud psíquica y física. La falta de sueño podría desembocar en problemas de estrés y enfermedades graves. Lamentablemente subestimamos este hecho. Por ello, hay que ser consciente de la importancia de elegir una cama para perros idónea según las características de la mascota, así pues podemos encontrar camas hipo alergénicas, antibacterianas, termo-reguladoras, anti-ácaros, etc.

Aparte hay que tener en cuenta otros factores, el tamaño debe permitir libertad de movimiento, la textura, el lugar donde se coloca, la iluminación. Debemos saber que los ciclos del sueño no son iguales que los nuestros, deben descansar cuando son cachorros el 90% del día y un adulto en torno a 13 horas diarias. No debemos olvidar el tema alimentación que debe ser lo más equilibrada posible y sobre todo debemos desmoronar los mitos: la comida humana no es idónea para el animal, pues es rica en proteínas pero pobre en minerales y nutrientes esenciales. La carne cruda puede contener bacterias que propicien enfermedades, los huesos puedes desembocar en obstrucciones intestinales y dañarles los dientes.

Plantas medicinales para perros y humanos

Las hierbas ofrecen soluciones para muchos problemas y trastornos de forma natural tanto en humanos como en animales. Aunque suene extraño porque no estamos familiarizados, los perros pueden también consumir plantas medicinales por ejemplo cuando sufren alguna herida se puede administrar rama de milen. También se puede suministrar valeriana en momentos en de nerviosismo y agitación del animal. Un antibiótico natural es el extracto de hoja de olivo que ayuda a combatir las infecciones. Por tanto, ¿para qué sirven las plantas medicinales?

Básicamente es una alternativa viable con multitud de principios activos que permiten paliar enfermedades de forma natural sin intermediación de productos químicos. También pueden ser empleadas como medicina preventiva. Todos los refranes trabajan dice el dicho popular, pues bien, en este caso podríamos utilizar más vale prevenir que curar. De este modo, se ha demostrado científicamente que el empleo de ciertas plantas puede prevenir la aparición de futuras patologías. Además las plantas medicinales están exentas de efectos secundarios, hecho que no podemos decir de los medicamentos convencionales. Lo cual suma un plus extra a la hora de decantarnos por la curación naturalista. Pero hay que ser precavidos y no auto diagnosticarse, antes de hacer uso de la fitoterapia es recomendable consultar con un especialista para usar correctamente las plantas medicinales. También es posible consultar laguiadelasvitaminas.com que ofrece un amplio diccionario de plantas medicinales sus diferentes usos.

Proliferación del consumo de semillas ecológicas

Así mismo, se está consumiendo cada vez las semillas ecológicas pues se ha constatado que su uso tiene importantes beneficios para la salud. De este modo, hay pequeñas simientes que no deberían de faltar en nuestra dieta diaria, tales como semilla de girasol un potente antiinflamatorio a la par que es rica en antioxidantes y vitamina E, previene el estreñimiento, controla el colesterol y retrasa el envejecimiento. El cáñamo ayuda al metabolismo a estar saludable, rica en zinc, calcio, hierro y magnesio. Otra semilla muy usada es la linaza que destaca por su alto contenido en fibra y por sus propiedades anticancerígenas.

También podemos destacar los beneficios del sésamo o la chia que fortalece el sistema inmunológico. Pero todo esto no es una leyenda urbana, sino que está regulado por la certificación ecológica que consiste en la verificación de que esa semilla ha sido obtenida a partir de su cultivación con usencia de productos químicos y que por lo tanto sus propiedades están justificadas. Para ello, entra en funcionamiento el sistema de permacultura que va mucho más allá de la corriente de agricultura ecológica. Este término se comienza a utilizar a finales de los años 70, aunque aumenta su auge hace una década debido al desarrollo de trabajar con y no en contra de la naturaleza. Básicamente este principio consiste en cuidar el suelo, las especies, la atmósfera y el agua por lo que implica realizar actividades inofensivas que no dañen los espacios y sobre todo que rehabiliten y conserven los recursos. Para ello, hay que tener en cuenta los doce principios de esta corriente que pasan por dejar de producir residuos, integrar más que segregar, la importancia de los recursos renovables e incluso aprovechar la diversidad reduciendo las amenazas y aumentando el rendimiento del entorno en el que se reside.