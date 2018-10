De los chistes al rap: la nueva habilidad de Matías Prats

Estos días se celebra en Madrid la "Batalla de los gallos", un evento para encontrar al mejor gallo de España. A la lista de aspirantes se ha sumado el presentador Matías Prats.

Después de la emisión de una pieza en la que diferentes participantes demostraban sus dotes rapeando, uno de ellos retaba a Prats con la frase: "Mi estilo es carismático tanto que si lo vistes, te recuerda a Matías Prats contando uno de sus chistes".

Matías Prats, que ha conquistado las redes sociales en muchas ocasiones gracias a sus chistes en directo, no se lo pensó dos veces y se animó también a rapear, contestando al joven en pleno informativo con la frase: "No me quiero entrometer, tengo todas las de perder".