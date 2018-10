Los estrenos de Netflix en octubre que ya puedes ver

Tu serie favorita no tendrá nueva temporada hasta dentro de meses, quieres ver un documental pero nunca terminan de engancharte, hay tantas películas que no sabes cuál elegir... No te preocupes. Te dejamos los últimos estrenos de Netflix, entre los que hay series de aventuras, documentales de calidad y películas de terror. No tienes excusa.

Series

Segunda temporada de "Black Lighting"

Jefferson Pierce vuelve al ataque. Si no has visto la primera temporada, toma nota: un hombre que dejó atrás su pasado, colgó el traje y su identidad secreta años atrás, pero debe volver a la lucha. Netflix estrena este martes la segunda temporada de esta serie de superhéroes, que ha recibido buenas críticas. "'Black Lightning' es la serie de superhéroes perfecta para este momento (...) Es hábil, inteligente y está impregnada de una conciencia social que resulta especialmente oportuna", dice Jen Chaney, de "Vulture".

"La maldición de Hill House"

Nueva apuesta de Netflix por las series de terror. "La maldición de Hill House" muestra, a través de diez episodios, como un grupo de hermanos crece en la que acaba siendo la casa encantada más famosa del país. Cuando son adultos, se ven obligados a reunirse de nuevo tras una tragedia, y ahí es cuando ciertos fantasmas del pasado volverán para atormentarlos. Adaptación de la novela homónima de Shirley Jackson.

Segunda temporada de "Big Mouth"

La serie de comedia negra que ha cultivado una legión de fans vuelve con una segunda temporada. Sus creadores son Nick Kroll y Andrew Goldberg, amigos íntimos en la vida real, que se convierten en dos personajes adolescentes que tienen que lidiar con las situaciones propias de la edad. ¿Todavía no has visto la primera temporada? Es una apuesta segura para los seguidores de la animación.

"The Curious Creations of Christine McConnell"

Serie de fantasía protagonizada por la repostera Christine McConnell. Abre las puertas de su casa para que todos puedan ver como consigue hacer tales piezas. Su hogar es un sitio terriblemente delicioso donde Christine crea dulces con una estética inquietante. ¿Sus amigos? Criaturas de lo más extrañas.

"Pacto de sangre"

Thriller brasileño con protagonista periodista y con crímenes de por medio. Un reportero de televisión utiliza métodos de dudosa ética para informar de temas tan delicados como las guerras entre bandas o la corrupción policial en la ciudad de Belém.

"Élite"

Cuando tres jóvenes de clase obrera se matriculan en un exclusivo instituto privado, las diferencias entre ellos y los alumnos ricos darán lugar a un asesinato. Serie juvenil que está enganchando a muchos. Natalia Marcos, de "El País" dice de ella que "Es excesiva, adolescente, está bien dirigida, tiene una buena factura técnica y tiene muy claro qué es. Y además, resulta muy, muy entretenida. Ha llegado para convertirse en la nueva obsesión del público juvenil. 'Élite' es droga."

Películas

"El apostol"

En el año 1905, un hombre, aislado totalmente de la sociedad, tiene que rescatar a su hermana, que ha sido secuestrada por una siniestra secta religiosa, que se encuentra en una aterradora isla. La opinión de Pablo González Taboada, de "Cinemanía": "Un filme irregular, lejos de ser perfecto, pero que es tan puro y firme en sus convicciones que sólo queda levantarse y aplaudir a sus responsables por llevar las cosas tan lejos como lo hacen (...) No os la perdáis."

"Vida privada"

Rachel y Richard quieren tener un hijo, pero con más de 40 años no les quedan muchas opciones. Sin embargo, la visita de una sobrina abre un rayo de esperanza. Las críticas alaban este drama conmovedor: "Aunque a veces me gustaría que todos los personajes se lo tomasen con algo más de calma (...) si lo hiciesen no reflejaría la vida real, ni tampoco sería una obra de arte. Lo mejor de esta película es que es ambas cosas.", del "The New York Times".

"Operación Finale"

Drama histórico basado en los hechos reales ocurridos en 1960, cuando unos espías israelíes emprenden una audaz misión: capturar al infame criminal de guerra nazi Adolf Eichmann -encarnado por Ben Kingsley- y llevarlo ante la justicia.

Documentales

"Who Shot The Sheriff?"

En 1976 el icono del reggae Bob Marley sobrevive a un intento de asesinato mientras grupos políticos rivalizan por el poder en Jamaica. Pero, ¿quién fue el responsable?

"22 de julio"

El director nominado al Oscar Paul Greengrass (“Capitán Phillips”, “Vuelo 93”) revela los hechos verídicos posteriores al atentado terrorista más letal de la historia de Noruega. El 22 de julio de 2011, un ultraderechista asesinó a 77 personas al detonar un coche bomba en Oslo y luego abrir fuego en un campamento para adolescentes. A través de la lucha física y emocional de uno de los sobrevivientes, “22 de julio” retrata el camino de un país hacia su sanación y reconciliación.