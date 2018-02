Los mejores consejos para comprar una furgoneta de segunda mano

A continuación os hemos preparado una lista con los que consideramos consejos esenciales a la hora de comprar una furgoneta de segunda mano, prestando atención a las particularidades y, por supuesto, también a vuestros gustos y necesidades, ya que evidentemente vais a tener que elegir un modelo que se adapte al tipo de uso que tenéis pensado, cumpliendo con las exigencias mínimas que nos aseguren que tenemos entre nuestras manos un vehículo para muchos años.

Infórmate acerca del precio medio de los modelos que más te llaman la atención

A la hora de analizar la posibilidad de comprar furgonetas segunda mano, lo primero que debemos hacer es elegir entre los modelos que más nos llamen la atención, es decir, aunque no nos decantemos por uno en concreto, vamos a desechar aquellos que, por una razón u otra, nos llegan a convencer.

Hecho esto, lo siguiente es analizar aproximadamente el precio medio de cada uno de esos modelos en el mercado, ya que de esta forma nos haremos una idea aproximada de lo que nos queremos gastar y del tipo de vehículo concreto en el que debemos ir pensando.

El chasis te puede ayudar a saber si ha tenido un fuerte accidente

En ocasiones puede ocurrir que un vehículo tenga un accidente considerable, pero después de pasar por chapa y pintura, por fuera quede como si se tratase de un vehículo completamente nuevo.

Evidentemente, al haber recibido un golpe de tamañas dimensiones, lo más habitual es que ya no responda como debería, ya sea porque emite muchas vibraciones o ruidos o, en definitiva, cierra mal alguna puerta, etc.

Básicamente vamos a poder saber si ha habido un golpe de estas características ojeando el chasis del vehículo, ya que por mucho que se intente, no se puede conseguir enderezar del todo, y si se realizan cortes y soldaduras, entonces es algo bastante evidente nos puede dar a entender que el golpe ha sido tan considerable que evidentemente no vale la pena considerar su adquisición.

Asegúrate de que tiene todos los papeles en regla

Tal es importante asegurarnos de que tiene todos los papeles en regla, es decir, que no se trate de un vehículo que esté de baja hay que tenga algún problema, que haya sido un embargo, que lleve demasiado tiempo parado, que no tenga la ITV pasada, etc.

Básicamente debemos asegurarnos de que está totalmente regularizada y que no ha ocurrido nada extraño que pueda afectarnos negativamente en el futuro.

Pide una prueba para comprobar que todo funciona adecuadamente

También es importante que nos aseguremos de que el vendedor nos permite probar la furgoneta antes de realizar la compra, ya que es precisamente aquí cuando vamos a poder encontrar más desperfectos en caso de que los hubiese.

Por ejemplo, debemos comprobar que arranque en frío sin hacer ruidos excesivamente raros, además de que también tenemos que girar el volante desde un punto al otro en parado, comprobando que fluye sin problemas.

También es bueno comprobar que los amortiguadores y suspensión estar en buen estado y para ello podemos observar el desgaste de los neumáticos, y por supuesto también deberemos pasar baches y comprobar que no hace ningún ruido especial que pueda darnos a entender que algo no funciona adecuadamente.

Hay que comprobar que funcionan adecuadamente los frenos y que los neumáticos tienen un desgaste regular en toda su superficie, así como que la transmisión se encuentra en perfecto estado.

Para esto último tenemos que pisar el embrague a fondo para ver que tiene un buen tacto desde el principio hasta el final, debemos comprobar que se cambien de las marchas tanto enfriar como en caliente y que no rasquen, y por supuesto también tenemos que comprobar la transmisión propiamente dicha, de manera que aceleraremos en una curva y comprobaremos si suena una vibración muy fuerte, en cuyo caso estarían mal estado.

También es necesario observar que el humo tiene un buen color y que los faros funcionan adecuadamente, yo ya no nos queda más que negociar el precio para conseguir una buena venta si todo está en perfectas condiciones.