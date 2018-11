El olvidado motivo por el que las solapas de hombro de las chaquetas llevan botones

En el mundo de la moda nos podemos encontrar con que las chaquetas de cuero, las chaquetas tipo militar, las de tipo biker e incluso los abrigos incorporan en sus diseños unas solapas en los hombros que se abrochan con un botón. ¿Simplemente moda o tiene alguna utilidad?

Esta misma duda fue resulta recientemente en Twitter por la usuaria Francheska Horsburhg, quien compartió el hallazgo en la red social deslumbrando a una gran mayoría con su respuesta.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s