El reto de realizar buenas acciones durante... ¡1000 días!

Hacer un "acto de bondad al azar" cada día durante 1000 días, este es el reto realizado por Dani Saveker, una vecina de Sutton Coldfield, West Midlands (Inglaterra). Su objetivo era conseguir, al menos, una sonrisa cada día.

Desde invitar a un café a un completo desconocido a participar en organizaciones benéficas, dar las gracias o dedicar unas bonitas palabras a sus amigos, Saveker cumplió su reto sin saltarse un solo día.

La motivación de Saveker fue la de experimentar la solidariedad, dar algo sin esperar nada a cambio. Pero, además, también forma parte de un proyecto de investigación basado en la idea de que la amabilidad es un componente esencial del liderazgo exitoso.

A punto de lograr su objetivo, esta británica quiere lanzar un desafío para animar a todos aquellos que la han seguido y apoyado durante estos años en las redes sociales, para que se lancen a hacer actos de bondad.

Day 1000! Today is Dani Saveker’s 1000th day of #kindness and she launches the #inspirekindness kit - order yours and gift one to someone https://t.co/xpi1bjOdRp pic.twitter.com/A9bQUWUIss