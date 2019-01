Touriñán "se baja" de Land Rober

Era un trío cómico de lujo y ahora se quedan sin una pata. Roberto Vilar y Eva Iglesias se despiden de Xosé Touriñán. Así lo ha confirmado este último en su perfil de Twitter diciendo hasta luego al programa Land Rober de la Televisión de Galicia.

Para @os que preguntades...

Báixome, do LandRober. Teño que parar.

Foi unha honra formar parte desta festa todos os xoves. E como non sei se volverei, quero agradecerlle a todo o equipo… https://t.co/Jsm89WtcmK — Xosé A. Touriñán (@xatouri) 24 de enero de 2019

La salutación en forma de despedida no es definitiva ya que su pasión por el programa va más allá de la frontera de lo profesional. "Como no sé si volveré, agradezco a todo el equipo todo lo que me han dado y agradezco que me dejasen jugar con ellos a esto de la televisión".

Emotiva despedida para el presentador Roberto Vilar y para Eva Iglesias en sus cuentas de Twitter y de Facebook.