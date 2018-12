Proponen usar de albergues las antiguas escuelas rurales de Valdeorras

La escasa oferta de plazas de alojamiento que encuentran los peregrinos que recorren el Camiño de Inverno es la principal preocupación de la Asociación de Amigos do Camiño por Valdeorras, que preside Asunción Arias Arias. El problema ya se lo comunicó a Turismo de Galicia, eso sí, acompañado de posibles soluciones, como la recuperación de las antiguas escuelas rurales, según la presidenta.

"Están fóra de uso e poden ser aproveitadas cunha inversión non excesiva; son edificios que dispoñen de acometida de auga e luz, ubicados no núcleo de poboación ou moi perto del", afirmó la asociación en el escrito presentado en la entidad que dirige Nava Castro.

El tramo valdeorrés únicamente ofrecer las 86 plazas que suman los albergues de Xagoaza-O Barco, Vilamartín y, próximamente, A Rúa.

Pequeños albergues

El colectivo valdeorrés estima que "non é precisa a existencia de albergues cunha capacidade de aloxamento superior a 20 prazas. Para afluencias puntuais están os pavillóns polideportivos". Reclama que Concellos y Xunta colaboren y propone posibles soluciones. Además, de la recuperación de las antiguas escuelas rurales, la asociación también plantea destinar las antiguas viviendas de los maestros, "xa que non se atopan en uso e poden rehabilitarse". Esta fue la opción que eligió el Concello de A Rúa.

Tramo peligroso

En cuanto al trazado de la ruta, Amigos do Camiño únicamente reclama una solución al peligroso tramo de 700 metros de la carretera N-536, localizado entre los concellos de A Rúa y Vilamartín y que carece de arcenes para el tránsito de peregrinos.

La iniciativa pública impulsará la privada

El alquiler o compra de casas abandonadas de los pueblos,como consecuencia del "despoboamento interior de Galicia", es otra medida que las administraciones tienen a mano para aumentar la oferta de alojamientos. En todo caso, Amigos do Camiño de Inverno considera que "non é moi práctico tratar de confiar en que a iniciativa privada vaia a sustituir neste momento a falla de actividades das administracións. Normalmente, ata que a afluencia de peregrinos, impulsada pola existencia de albergues públicos, non alcance un nivel adecuado os particulares non arriscarán o seu diñeiro e o seu tempo. Aínda que pode haber excepcións, estas non son de abondo".