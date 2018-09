El COB en pretemporada: solo importa el cómo

La cuarta semana de pretemporada está ya tachada en el calendario de un Río Ourense Termal pendiente de las molestias físicas de Jhornan Zamora, con dos "amistoso" todavía por delante y convencido de ir al ritmo correcto para llegar a la cita liguera de Granada (7 de octubre) casando las piezas.

La última semana dejó dos victorias (ambas contra el Vitoria) y la derrota ante el Melilla. El técnico cobista destaca muchos aspectos del juego, pero no hace caso a los resultados: "Lo mejor es que del primer partido al tercero mejoramos muchas cosas. Creo que se vio un equipo que hace más cosas y mejor".

Masters o Muratovic jugaron minutos de calidad y demostraron tenerla para ser importantes en la LEB Oro. Su entrenador prefiere bajar marchas a la euforia: "A Masters le falta poder hacer tres o cuatro acciones consecutivas buenas y Muratovic es el que más perdido está en el juego en estático. De esos 'rookies' y de algunos otros también tiene pensamientos y sensaciones positivas, pero opta por guardarlos para el discurso en privado.

Todo está enfocado a hacer del COB un equipo. Es decir, acoplar individualidades que además tienen el handicap de la falta de conocimiento de la liga y de los compañeros: "Quitando dos o tres jugadores nunca habían jugado juntos. La comunicación es muy importante en este deporte y no es tan fácil adquirirla como parece. El hacer rutina un hábito es algo que tenemos que conseguir, pero todavía nos falta". Aspectos por conseguir, pero en camino de hacerlo: "La predisposición para hacer las cosas es muy buena. Tácticamente estamos haciendo bien las cosas. Nos falta hacerlas con más intensidad, pero evolucionamos bien".

"No estamos jugando para competir"

La evolución de Masters, Molins, Muratovic o Estefanuto, los jugadores más jóvenes, será importante calibrar el rendimiento colectivo del COB esta temporada, pero serán jugadores como Ott, Van Wijk, Vidal, Zamora, Rodríguez o Rozitis lo que tengan que sustentar al equipo: "Ellos son los que tienen que conducir el coche al principio para que luego los demás se vayan metiendo dentro". Hasta ahora están rindiendo con distinta fortuna en los amistosos que van disputados.

"No nos importa lo que están haciendo hoy. Hay equipos que juegan para competir cada partido, pero nosotros no lo estamos haciendo. Estamos jugando para mejorar. En algún partido esta semana hemos hecho seis veces seguidas el mismo sistema aunque nos estuviesen saliendo mal en cada ataque. No me preocupa cómo están jugando ahora. Cuando tengamos que competir en el primer partido en Granada será otra cosas y esos jugadores seguro que serán más importantes y tendrán más peso en el juego. Ahora mismo no estamos jugando nunca para ellos".

Zamora, duda para mañana

El COB disputará mañana el torneo Teresa Herrera, será contra el Básquet Coruña (20:45 horas). El alero Jhornan Zamora es, a día de hoy, la única duda en el equipo ourensano. El jugador venezolano sufre molestas en la espalda desde la pasada semana y todavía no está recuperado.

En el partido contra el Vitoria disputado en Lisboa, Zamora tuvo que retirarse a los pocos minutos y ha tenido descanso hasta ayer. Probó por la mañana y no pudo terminar la sesión. Hoy también tendrá descanso.

Será el penúltimo partido del COB en la pretemporada. Los ourensanos cerrarán el calendario enfrentándose al Marín de la Liga LEB Plata. Será el sábado (18:00 horas) en el Pazo y servirá además como presentación del equipo ante sus aficionados. Para entonces el club ya espera tener cerrado el fichaje del pívot que cerrará definitivamente la plantilla.