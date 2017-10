El alcalde de Xinzo se confiesa culpable de confiar en el secretario

El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, se ha declarado este viernes culpable de "confiar" en el asesoramiento de su secretario al firmar los contratos por los que se le juzga por un supuesto delito de prevaricación, mientras que la Fiscalía ha reclamado una "condena ejemplarizante" para "acabar con la idea" de que los regidores pueden "decir a quién, cómo y por cuánto tiempo" se contrata.

En la quinta y última jornada del juicio, Fiscalía y acusación popular han reiterado su petición de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por considerar a Antonio Pérez responsable de haber contratado presuntamente a varios trabajadores sin concurso público desoyendo supuestas advertencias de Secretaría e Intervención.

Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución ante la falta de ninguna "evidencia total de que sabía que estaba firmando algo ilegal" y ante la "posibilidad" de que el secretario hubiera "engañado" al regidor cuando le dio a firmar los decretos de contratación sin informarle de que había irregularidades.

ALEGATO FINAL

En su alegato final, el regidor ha rechazado que no lea la documentación que le transmiten en el Ayuntamiento, sino que "no lee lo que le pasa su personal de confianza", en referencia al secretario del Ayuntamiento entre 2011 y 2013, cuando tuvieron lugar los hechos.

"Soy culpable de confiar en la gente y en quien me tiene que asesorar. En este caso soy culpable de no leerlo y me pesa, pero tengo la conciencia tranquila", ha señalado el alcalde al final de la vista.

Su defensa ha incidido en la supuesta "deslealtad" del secretario del Ayuntamiento que, en su opinión, no informó sobre las irregulares de las contrataciones y que no realizó los informes en contra hasta "ocho y nueve meses después". En esta línea ha pedido a la juez que se inicie una investigación contra el secretario por "falsedad en documentación oficial".

Respecto a las advertencias por escrito de la interventora en este mismo período, la defensa ha advertido que en todos los casos se trata de reparos a nóminas y "no hay ni un reparo por ilegalidades".

10 AÑOS DE INHABILITACIÓN

Por su parte, la Fiscalía ha reclamado una "condena ejemplarizante en su grado máximo", 10 años de inhabilitación, "para acabar con la idea de que el alcalde puede decir a quién, cómo y cuándo se contrata".

En esta línea, la fiscal ha considerado que la actuación del regidor de Xinzo, que seguía en la línea de sus antecesores políticos en el cargo, pretendía "crear una cadena de favores para mantenerse en el poder" por lo que reclamó una respuesta contundente desde el Estado "para acabar con esta forma de pensar".

En su intervención, Fiscalía ha reiterado que tanto el secretario como su adjunta en Secretaría y la interventora coincidieron en la existencia de advertencias y reparos al alcalde sobre la ilegalidad de los procesos selectivos, frente a la versión opuesta de los concejales "que podrían tener intereses en mantener" al regidor salvo la exconcejala de Personal, Montserrat Lama.

Respecto al desconocimiento del regidor de que no podía contratar a trabajadores a raíz de la aprobación del "Decreto Montoro", el RD 20/2011, ha descartado este extremo ya que el regidor contrató a una gestoría un informe al respecto y "tenía que conocer" los términos de la normativa durante la negociación que mantuvo con los sindicatos en esas fechas.

La acusación popular se ha adherido a las peticiones de Fiscalía al considerar que Pérez "conocía que estaba realizando una conducta antijurídica". En su intervención, ha considerado "increíble" que el alcalde "no leyese los informes de los técnicos municipales" y que "tampoco escuchase" sus recomendaciones "ni a la oposición en los plenos exigiéndole procesos selectivos".