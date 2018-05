Compromiso por Galicia Xinzo leva o problema do Epitrix a Bruxelas

O portavoz de Compromiso por Galicia de Xinzo, Jaime Folgoso, formou parte dunha delegación desta formación política que se desplazou a Bruxelas ao longo da pasada semana. O obxectivo da visita foi incidir na problemática do Epitrix -que afecta ao aspecto externo da pataca e do que na Limia se detectaron xa oito casos-, a través da eurodiputada Izaskun Bilbao.

Dende CxG Xinzo adiantan que a Comisión Europea está a estudar outras solucións técnicas que non afecten tan directamente ás explotacións como as resolucións actuais e se está a traballar cun comité cientíco a tal efecto. "Mentres o resto de forzas políticas da Limia agardan tras unha mesa, Compromiso vai a Bruxelas e pon o problema no centro da acción, para ter un dictame favorable para os productores da Limia", dixo Jaime Folgoso.