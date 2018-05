José Balboa: "Me satisface ofrecer a un niño un minuto de vida de mayor calidad gracias a mis libros"

José Balboa, natural de Beariz, en O Carballiño, acaba de presentar su libro "Merece la pena", una obra que invita a reflexionar sobre la vida y los objetivos personales. Las ventas de este volumen irán destinadas a la fundación "Menudos Corazones", que ayuda a los niños que presentan deficiencias cardíacas. El escritor hace un repaso por las enseñanzas que albergan las páginas de su obra y sobre algunos proyectos de futuro.

¿Cómo descubrió su pasión por la escritura después de una vida dedicada a la construcción?

Siempre anduve entre papeles pero ahora que presiento que mi vida tiene poca continuidad quise aprovechar y dejar por escrito todo aquello que he aprendido para que alguien pueda utilizarlo para sí mismo. Eso es lo que me ha motivado a escribir.

¿Qué historia cuenta este libro?

"Merece la pena" habla de que la vida normalmente decimos que no nos regala nada, y eso no es cierto. Nos aporta todo aquello que el ser humano puede conseguir a base de inteligencia, capacidad, esfuerzo y ganas de triunfar. Cumplir todas nuestras aspiraciones es lo que nos hace ver la luz. Es, en definitiva, un cántico a la vida y al enamoramiento.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre eso?

Porque estamos en una sociedad en la que esperamos que todo se nos dé hecho y yo creo que no debemos verlo así, tenemos que conseguirlo nosotros. Satisface mucho más lo que supone un esfuerzo que lo que viene dado gratis. Esa es la filosofía del libro.

Las ventas están destinadas a una causa solidaria. ¿Cómo se siente al poder ayudar a otros con algo de creación propia?

Con la edad que tengo y al tener una familia asentada, mi jubilación me da para vivir honestamente. Todo lo que me viene más allá de lo que necesito quiero compartirlo, y eso me alimenta más que acumularlo. Me satisface mucho poder ofrecer a un niño un minuto de vida de mayor calidad.

¿Qué proyectos tiene para el futuro?

Estoy embarcado en varias cosas ahora mismo. Uno es un proyecto que recoge experiencias vividas y el otro es una novela sobre la guerra civil desde un punto objetivo, sin ser republicano ni del otro bando. Quiero ser ecuánime.