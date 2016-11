Patrimonio autoriza excavar en la torre medieval de Godás

Patrimonio ya ha autorizado la realización de excavaciones para dejar al descubierto la torre medieval de Godás, en Carballiño. Así se lo ha confirmado al director del proyecto, Jorge Lamas, que está pendiente únicamente de un último trámite en el Concello para iniciar los trabajos, posiblemente antes de que finalice esta semana.



Las excavaciones se ejecutarán por primera vez en este entorno por encargo del Concello de Carballiño al Centro de Estudios Chamoso Lamas, que cuenta con cuatro arqueólogos, bajo la dirección de Jorge Lamas, para desarrollar los trabajos que se prolongarán durante aproximadamente dos semanas y media.



El presidente del Centro de Estudios Chamoso Lamas, el historiador José Luis Sobrado, afirma que se trata de una torre defensiva medieval, "probablemente para controlar o río Arenteiro". Los restos de la fortificación se ubican "nun outeiro granítico que cae cara o río Arenteiro, perto da aldea de Godás. No extremo noroeste consérvase parte dos restos dunha estrutura que se correspondería co muro da torre feita a base de sillares de granito, obtendo como resultado unha planta rectangular apoiada directamente sobre a rocha do outeiro", explican los responsables del centro de estudios.

CONSOLIDACIÓN



Los trabajos para la puesta en valor de este yacimiento consistirán, fundamentalmente, en la excavación del sector en el que está la torre para, a continuación, proceder a su consolidación para ser conservada, al mismo tiempo que pueda ser visitada. "Finalmente, levarase a cabo a colocación dun panel explicativo con referencia á historia da torre e aos traballos alí realizados", señalan.



José Luis Sobrado puntualiza, además, que "a nosa intención está en continuar as excavacións no próximo ano, porque onde hai unha torre deste tipo adoita haber outras construcións. O que vai aparecer aí é un misterio", añadiendo que "a continuación dos traballos permitirá a participación doutros arqueólogos do centro de estudios interesados neste xacemento".



Una vez cerrada la intervención de este año, el Centro de Estudios Chamoso Lamas organizará visitas guiadas por los arqueólogos que realizaron las excavaciones con el fin de explicar a los vecinos y visitantes los vestigios hallados, sí como los resultados de las intervenciones llevadas a cabo.



Tras conocer la noticia, Jorge Lamas manifestaba su satisfacción por recibir finalmente la autorización de Patrimonio, teniendo en cuenta que las excavaciones estaban proyectadas para este otoño.



El arqueólogo también confirmó que otra de las intervenciones encargadas, en este caso, por el Concello de Boborás, para excavar en el casto de Cameixa, se aplazarán hasta el primer trimestre del próximo año, pendientes aún del permiso de Patrimonio.



El centro de estudios se hará cargo de este proyecto de Boborás, que persigue poner en valor estos restos arqueológicos tras la cesión de la parcela por parte de sus propietarios, y que ya figuran incluidos en una ruta turística.