Veciños de Piñor votará sí a la moción de censura

El pleno ordinario celebrado este jueves en el Concello de Piñor no hizo más que apuntalar la decisión de la oposición de presentar una moción de censura contra el alcalde, José Luis González. El portavoz de la agrupación de electores Veciños de Piñor, Uxío Rodríguez, destacó como se "intuía la presión", remarcando que uno de los representantes de su grupo se negó a acudir a la sesión. Rodríguez aseguró que la actuación del gobierno local, "un camino sin democracia y riéndose de la oposción", no deja otra salida, "a pesar de que nosotros intentamos mantener la unión con el Partido Popular". El portavoz afirmó que "fue un error entrar en un cogobierno con los populares" y añadió que Veciños de Piñor se encuentra un paso más cerca de llegar a un acuerdo para apoyar la moción del PSOE. "Al PP no le interesa la alcaldía y Piñor se merece algo más que una política rancia", afirmó. Antes de dar su apoyo a los socialistas, Uxío Rodríguez les pide que "estos tres años lejos del poder les hayan enseñado a hacer política de otra manera".