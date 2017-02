Nuevo avance en la medicina: ya es posible ver el corazón a través de un móvil o una tableta

Un nuevo avance tecnológico permite ya que, a través de una sonda portátil conectada a un teléfono móvil o una tableta, se vea el corazón de un paciente para hacer un diagnóstico rápido y certero en cualquier momento y lugar.



Esta herramienta de diagnóstico cardiovascular se presenta hoy por primera vez en Europa, en el marco del simposio "Avances en cardiología 2017", que se celebra en Madrid hasta el sábado.



"La medicina sale del hospital", ha argumentado el profesor José Luis Zamorano, director del foro, que ha explicado que este avance permite que desde cualquier lugar se envíe la imagen de un corazón -captada pasando la sonda por el tórax de la persona- a un médico.



También puede ser vista e interpretada al instante por otros cardiólogos para segundas opiniones.



Zamorano ha asegurado que en breve la sonda no tendrá que conectarse a un dispositivo móvil y funcionará por "bluetooth".



El director del servicio de Ecocardiografía del centro Aurora Health Care de Milwaukee (Estados Unidos), Bijoy Khandheria, ha destacado esta novedad, ya existente en su país, y utilizada recientemente en la India para revisar el corazón a 600 personas que no podían acudir a un hospital.



Por otra parte, los expertos nacionales e internacionales convocados estos días por los hospitales Ramón y Cajal y La Zarzuela de Madrid, van a abogar por la implantación de unidades de cardiooncología específicas con el objetivo de tratar las insuficiencias cardíacas en las pacientes de cáncer.



Esto es así porque, aunque ha disminuido la mortalidad para las mujeres que sufren un tumor de mama, incluso diez años después de haber padecido esa enfermedad pueden enfrentarse a una patología del corazón por la cardiotoxicidad de los fármacos quimioterápicos.



Zamorano ha resaltado, además, que un estudio demuestra que las mujeres con cáncer de mama y fibrilación auricular (arritmia) tienen tendencia a sufrir "más embolias y más riesgo de sangrado que enfermos sin cáncer".



La fibrilación auricular puede afectar en España a cerca de 150.000 mujeres y es causa de ictus, ha señalado.



Para prevenir las enfermedades coronarias, el doctor Khandheria ha enfatizado la importancia de no fumar.



Zamorano ha añadido la necesidad de tener el "colesterol malo" (LDL) en menos de 70.



Por otro lado, los expertos van a debatir sobre la importancia de contar con "salas híbridas" en los centros sanitarios (el Hospital Ramón y Cajal contará en dos meses con una), en las que realizar el reemplazo de la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin anestesia general.



Se trata de operaciones que ya se llevan a cabo en quirófanos en pacientes de más de 85 años.



Los resultados sobre los nuevos anticoagulantes lanzados hace dos años o la revisión de casos clínicos reales y "difíciles" serán analizados también estos días ya que los avances en cardiología están "en continuo desarrollo", ha dicho Zamorano, que ha recordado que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España.