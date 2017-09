Conoce los teléfonos gratuitos para no pagar de más

Cuando necesitamos algún servicio o contactar con alguna empresa, rápidamente teléfono en mano marcamos el primer número que encontramos o ese que nos viene dado por las mismas compañías y que en la mayoría de los casos aplica tarifas excesivas, cuando deberían ser teléfonos gratuitos para prestar servicios a sus clientes actuales o potenciales.

Es una paradoja que, por ejemplo, llamemos para hacer una reclamación sobre un pago injustificado o una factura que no está clara y tengamos que pagar un recargo para tratar de solucionar un error de la propia compañía. Toman ventaja de estas medidas que hace que muchos usuarios desistan de defender sus derechos por eso que dicen de que al final va a ser peor el remedio que la enfermedad y vamos a terminar pagando más.

Para evitar estas injusticias podemos recurrir al servicio de la página web telefonogratuito.com, que pone a nuestra disposición aquellos números de teléfono que no tienen coste para el cliente o al menos no un sobre coste, es decir, su tarifa es la misma que si llamásemos a cualquier otro teléfono fijo nacional, con lo que la tarifa de la llamada dependerá exclusivamente del contrato que tengamos con nuestra compañía telefónica y si realizamos esa llamada desde otro fijo o un móvil.

En cualquier caso, se trata de algo que nosotros controlamos y que es totalmente independiente a la compañía a la que queremos llamar.

Teléfono gratuito Adeslas

Uno de los teléfonos más demandados en la actualidad es el Teléfono Adeslas, pues se trata de una compañía de seguro privado para la salud que cuenta con una gran reputación en España.

A través de la página telefonogratuito.com, obtendrás información sobre el teléfono de atención al cliente Adeslas, y no solo eso, sino que podrás acceder a una lista informativa completa sobre números de teléfono gratuitos de esta empresa para los distintos departamentos a los que quieras dirigirte.

De este modo, tendrás sobrada información sobre qué teléfono marcar para según cuál sea tu necesidad: departamento de nuevos clientes, Pymes, autónomos, empresas, reclamaciones, envío de médico a domicilio, facturas, servicio de traslado en ambulancia al hospital, promociones y tarifas, descuentos, altas y bajas…

Teléfonos gratuitos más buscados

En telefonogratuito.com no solo cuentan con los teléfonos de esta compañía, sino que te ofrecen los teléfonos gratuitos de las principales compañías que operan en nuestro país.

Los teléfonos más solicitados, los que más búsquedas reciben, y que encontrarás en el listado de esta web tan útil son, entre otros, los teléfonos de las principales operadoras de telefonía, como Vodafone, Movistar, Orange, Jazztel, Yoigo, Telefónica, ONO… y el de otras grandes empresas muy solicitadas, como Endesa, Canal Plus, Línea Directa, Seur, Renfe, ING Direct, Ryanair, Iberia, Correos…

No lo dudes, y si necesitas realizar una llamada a alguna compañía, asegúrate de contar con un teléfono gratuito antes de realizar la llamada para no llevarte sorpresas desagradables en tu próxima factura de teléfono. Las tarifas que aplican en algunos casos son tan abusivas que bien merecen emplear un poco de tiempo en visitar esta página de la que venimos hablando a lo largo del este artículo.

El tiempo que emplees no será en absoluto perdido por dos motivos fundamentales: el primero, por el ahorro de dinero que te supondrá al no pagar de más por una llamada y, en segundo lugar y probablemente el más importante, porque no sentirás la impotencia y la ira de ver vulnerados tus derechos de ser atendido como cliente cuando veas que te han aplicas un sobrecoste por un servicio que debería ser gratuito siempre.

La atención al cliente, ya sea para solicitar información a una empresa o para poner una reclamación, en ningún caso deberían ser un artículo de lujo por el que hay que pagar una cuantía, sino un ejercicio de transparencia por parte de las empresas que deberían colaborar en lugar de poner trabas a la información.

Para terminar, recuerda igualmente que hay numerosas empresas que permiten realizar numerosos trámites de consulta por internet y, en ese caso, el consumidor no asumirá gasto alguno.