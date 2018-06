Un cura pierde los nervios y abofetea a un bebé por llorar en su bautizo

Sucedió en el Caribe, en la isla de Martinica. Un sacerdote estaba bautizando a un bebé, que no paraba de llorar, cuando le da un tortazo. Los padres no saben como reaccionar y el bebé sigue llorando. Ante el asombro de que el cura no soltase al bebé después de abofetearle, el padre decide arrancarle a su hijo de os brazos del religioso.

Las redes sociales y los usuarios de Youtube han mostrado su enfado por la acción del cura.