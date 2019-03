La enfermera que no supo detectar su propio ataque de corazón

Jennifer Gaydosh, enfermera con licencia cardiovascular en el Centro Médico Rose de HCA Healthcare en Denver, Colorado, sufrió un ataque al corazón después de ignorar los síntomas durante días. Ahora, un año después de aquel "susto" se ha animado a contar su historia para advertir a otras personas que no cometan los mismos errores.

Cuando Gaydosh sufrió el ataque el ataque al corazón tenía 47 años y llevaba los últimos ocho tratando con pacientes como enfermera especializada en insuficiencia cardíaca. Con esta trayectoria, extraño es el síntoma que esta mujer no identificase como indicador de un ataque cardiaco.

Sin embargo, sucedió y en sus propias carnes. Jennifer estuvo 36 horas soportando un dolor y unos síntomas asociados a una disección espontánea de la arteria coronaria, un tipo de ataque cardíaco, que, de haber dejado pasar más tiempo sin tratar, podría haberle costado la vida.

"Cada día veo pacientes que describen sus síntomas -para mí evidentes- y pongo los ojos en blanco", contó Gaydosh

Ahora que lo ha experimentado en primera persona afirma: "Realmente es fácil convencerse de que estás bien".

La enfermera contó que sufrió su primer síntoma en mitad de la noche cuando la despertó un dolor ardiente en el brazo acompañado de náuseas, sudoración y palidez en el rostro. En aquel momento acudió a urgencias, se sometió a una serie de pruebas y fue dada de alta al día siguiente con instrucciones precisas de volver si sentía más síntomas.

"Dado que no tengo factores de riesgo, me dieron el alta hospitalaria y me dijeron, y esto es clave, que por favor regresase si volvieran o empeoraran los síntomas", explicó.

Un día y medio después el dolor regresó y Gaydosh hizo caso omiso a las recomendaciones, a pesar de que los síntomas se habían vuelto cada vez más molestos. Finalmente, volvió al especialista para una ecografía que terminó confirmando que estaba teniendo un ataque al corazón.

"Si hubiera esperado mucho más tiempo, podría no haber sobrevivido", dijo.

El tipo de ataque cardíaco que sufrió Gaydosh no tiene causa conocida y afecta principalmente a las mujeres. Diversos estudios han concretado que con mayor frecuencia sucede a mujeres premenopáusicas y recién paridas, lo que hace pensar a los especialistas que, quizá, su causa tenga que ver con algún tipo de factor hormonal.

Tras contar su experiencia, Jennifer Gaydosh concluyó su entrevista que ante la mínima duda de estar sufriendo cualquiera de los síntomas conocidos (dolor en el brazo, en el pecho, en la mandíbula, etc.) lo mejor es acudir a los especialistas. "Siempre es mejor prevenir que lamentar".