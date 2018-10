¿Eres capaz de encontrar un libro en la imagen en 20 segundos?

Un desafío mental tipo "Buscando a Wally" se ha hecho muy popular en Facebook en los últimos días. El reto consiste en encontrar un libro en una pila de aparatos electrónicos de todas las generaciones (iPods, radios, ordenadores, videoconsolas, cámaras...) ilustrados en blanco y negro en una imagen.

Edu Prints Plus, compañía de carteles educativos con sede en Londres, compartió el dibujo en su página de Facebook, desafiando a sus seguidores a detectar el libro oculto en menos de 20 segundos.

El fundador de la compañía, Faisal Naisim, desveló más tarde que lo que le llevó a lanzar este desafío mental está inspirado en el dominio cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas y en su particular visión de leer un libro físico en lugar de consumir información en una pantalla.

"¿Crees que puedes encontrarlo? ¡El récord aquí han sido 21 segundos (aunque, ciertamente, no somos profesionales)!", escribían los de Edu Prints Plus en su blog, donde, por cierto, se encuentra la respuesta.

.

.

.

.

.

La respuesta: