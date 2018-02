Un exconcejal de la CUP la lía en Twitter por burlarse del acento andaluz

"Pisha, ehplicano el embroyo catalufo anteh de uno finoh". Por estas palabras el exdirigente de la CUP, Antonio Baños, ha leventado las críticas en la red social Twitter. La polémica empleada por el independentista ha desatado todo tipo de comentarios y tuvo que explicar su postura en un hilo.

Hola! La que se lió ayer, eh? Me dicen que he sido topic. Ole. Ay, perdón. La próxima vez, por favor que no sea jueves porque curro hasta tarde y no me he enteré.

El caso. Me dicen que he ofendido a todo el pueblo andaluz en bloque por uso jocoso del acento Pues venga. ABRO HILO