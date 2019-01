El fenómeno Paco García en las redes sociales

El nivel de la LEB Oro es mejor. Eso es indudable. Sin embargo, en esta temporada otro de los alicientes para seguir las noticias de la segunda división del baloncesto nacional son las ruedas de prensa del entrenador del CBC Valladolid, Paco García.

Una respuesta sobre un trío arbitral femenino se hizo viral en cuestión de minutos, grabado por Onda Joven Radio. No es de extrañar que el ex entrenador del COB deje titulares. El último sobre una medida de disciplina para dejar fuera a dos jugadores sin convocar en el partido contra el Betis.

Bradley Hayes y Greg Gant no jugaron en Sevilla por llevar la equipación equivocada. Debían llevar una carmesí y se presentaron con una camiseta blanca.

"Cada jugador lleva su propia equipación. Ellos se olvidaron y no quería quitarle la camiseta a otro jugador. No le puedo decir a un joven que se ha preparado su ropa que se la deje a los americanos que han pasado de todo. No me parece bien. En infantiles un niño se prepara su camiseta y pantalón el día antes, ¿un profesional no? Evidentemente no se la iba a quitar a otro jugador".