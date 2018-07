Un perro salva a su mejor amigo saltando a la piscina y rescatándolo

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que un perro se apresura a hacer todo lo posible por sacar a otro perro que estaba dentro de una piscina tratando de encontrar un lugar donde ponerse a salvo.

Los acontecimientos sucedieron en la casa familiar de Kayla Becerra, una joven de Arizona. Cuando la chica regresó a casa y vio a los dos animales empapados, comprobó en la cámara de seguridad qué había pasado exactamente. Lo que encontró le dejó asombrado.

Smokey, el perro de la familia, no se caracteriza por sus habilidades de natación y, por lo general, evita entrar en la parte más profunda de la piscina. Sin embargo, en esa ocasión, el can se adentró más de lo debido y no encontró manera de salir de ahí.

Youtube: Kayla Becerra

Smokey se estaba ahogando, pero, por fortuna, Remus, el perro de Kayla, corrió al rescate y trató de encontrar la forma para sacar a Smokey del agua.

El vídeo y la historia del rescate fue compartido y difundido por varios medios locales, así como compartido en la red.

La hazaña del perro fue tal que el departamento de Bomberos de Mesa (Arizona) decidieron honrar al animal.